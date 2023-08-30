Премьер-лига
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Борьба - тоже спорт. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Кривбасс 0:0
Сухое завершение тура
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Пятый тур УПЛ закрывали очным матчем "Оболонь" и "Кривбасс". Командам отводили перед стартом сезона разные полюса в турнирной таблице, но по факту вышла борьба двух равных команд. Именно борьба – потому что футбола было меньше. А голов – вообще ноль.
Как бы там ни было, фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева даже в таком матче нашла яркие кадры. Их и предлагаем посмотреть в фотогалерее.
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