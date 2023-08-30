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Александрия отправила полузащитника в аренду в ЛНЗ

Премьер-лига
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Договор рассчитан на четыре месяца

Александрия отправила полузащитника в аренду в ЛНЗ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"ЛНЗ" подписал соглашение с "Александрией" об аренде полузащитника Ивана Калюжного. Об этом сообщает официальный сайт горожан.

Контракт рассчитан до 15 декабря 2023 года.

Калюжный выступает за "Александрию" с февраля 2021 года. Минувший сезон 25-летний Иван провел на правах аренды за индийский "Керал Бластерс". В этой кампании он принял участие в 4 матчах за александрийцев.

Его договор с "Александрией" действует до лета 2025 года. Ранее Калюженый выступал за "Металлист", киевское "Динамо", "Металлист 1925", "Рух" и исландский "Кеплавик".

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В статье: ФК Александрия Иван Калюжный ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК Олександрія

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