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Задерака: Оболонь показала себя по-боевому и сумела отобрать у нас очки
Команды расписали нулевую ничью
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака рассказал о выездной ничьей в 5-м туре УПЛ против "Оболони" (0:0).
- Максим, чего не хватило, чтобы получить три очка?
- Впечатления от игры неоднозначные. Тяжелый матч. Разобрали и изучили соперника, но чего-то сегодня не хватило, к сожалению. Считаю, игра шла к забитому мячу, и не хватило именно последнего результативного удара. Будем разбираться, почему так, ведь ехали в Киев однозначно только за победой. Тренеры укажут на ошибки и дальше не будем их допускать.
- Много чего не получалось у "Кривбасса"?
- Это футбол: что-то получается, что-то - нет. Вот и сегодня "Оболонь" показала себя по-боевому и сумела отобрать у нас очки. Потратили много сил, но не победили. Что ж, двигаемся дальше. "Колос" - также непростой соперник, легко не будет. Будем готовиться уже на Ковалевку, - сказал Задерака.
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