Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос начал голосование за лучшего игрока августа
Всего пять претендентов
Фото: ФК Колос
"Колос" запустил голосование за лучшего игрока команды по итогам августа.
На лучшего футболиста "хлеборобов" в уходящем месяце претендуют Павел Ориховский, Андрей Цуриков, Кирилл Фесюн, Андрей Богданов и Валерий Бондаренко.
Болельщики смогут отдать свой голос в официальном Telegram-канале клуба.
Напомним, после 5-ти сыгранных туров "Колос" занимает 6-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 8 очков.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шесть регионов России были ночью атакованы БпЛА. В Пскове повреждены 4 самолета Ил-76
- Шабанов объяснил, почему не играл в Фехерваре больше полугода
- Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
- УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн