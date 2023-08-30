Колос начал голосование за лучшего игрока августа

"Колос" запустил голосование за лучшего игрока команды по итогам августа.

На лучшего футболиста "хлеборобов" в уходящем месяце претендуют Павел Ориховский, Андрей Цуриков, Кирилл Фесюн, Андрей Богданов и Валерий Бондаренко.

Болельщики смогут отдать свой голос в официальном Telegram-канале клуба.

Напомним, после 5-ти сыгранных туров "Колос" занимает 6-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 8 очков.