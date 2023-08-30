"Металлист 1925" может прекратить существование. Эта информация подтверждается сразу тремя источниками (Tribuna.com, Владимир Зверов и телеграм-канал УПЛ-ТБ).

У харьковчан большие финансовые проблемы. Отмечается, что команда из-за того, что от ракетных ударов России пострадал бизнес владельцев клуба, на 95% прекращает свое существование.

"Металлист 1925" пытался найти другого инвестора, но пока без успеха.

Завтра, 31 августа, утром должна состояться решающая встреча руководства клуба с футболистами, на которой будет объявлена дальнейшая судьба клуба.

Напомним, что "Металлист 1925" был создан в Харькове 17 августа 2016 года. Первый сезон клуб провел в чемпионате Украины среди любителей. В УПЛ команда играет с сезона-2021/22.