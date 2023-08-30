Официально. Металлист 1925 остался без главного инвестора

Председатель наблюдательного Совета харьковского " Металлиста 1925 " Константин Валеулин сделал официальное сообщение, в котором заявил о том, что клуб остался без главного инвестора.

"Шарль де Голль сказал: "Всегда выбирайте самый трудный путь – там вы не встретите конкурентов". Компания "АES Group" всегда жила по этому принципу и в далеком 2016 году приняла непосредственное участие вместе со многими футбольными романтиками Харькова в рождении нового футбольного проекта - народного клуба "Металлист 1925", который в городе начали называть "Рожденные в бою", то есть называя Кстати честно – Великая война началась в 2014 году.

"АES Group" в 2020 году стала генеральным инвестором Клуба, выведя команду в Премьер-лигу, создав конкурентный и очень перспективный коллектив U19, сохранив детскую академию, являющуюся особой гордостью клуба. Смотреть на радостных детей на зеленых полях города во время войны – как смотреть на огонь или горную реку, эта энергия придавала силы двигаться дальше. В этом году, в новом сезоне, был запущен новый женский проект "Металлист 1925" года. Команда девушек в Премьер Лиге стала настоящим украшением Клуба. В июле-августе команда пополнилась новыми игроками, планы были действительно амбициозными.

За эти годы "АES Group" вместе с клубом испытывали и радость успехов, и горечь поражений, и уныние из-за того, что болельщики шли под флаг другого клуба, что было особенно больно, ведь в эти моменты опускались руки. Несмотря на комментарии недоброжелателей, что это фейковый проект и он скоро умрет – клуб жил и развивался. С ужасом очнувшись в феврале 2022 года, как и вся Страна, объединились в один мощный кулак сопротивления агрессору. АES Group в это военное время работала должным образом, выполняя задачи правительства Украины, пополняя бюджет страны. С первых дней войны участвовала в поддержании жизнеспособности региона, занималась материальным обеспечением сил обороны. Наряду с этим руководством компании было принято решение продолжать жизнедеятельность клуба "Металлист 1925", осознавая, что в мирном украинском Харькове на фоне победы родится новое патриотическое общество, и ему потребуются верные ориентиры, такие как Жадан в культуре, и что "Рожденные в бою" имеют все шансы стать таким ориентиром в спорте.

За полтора года войны компания перенесла четыре ракетных атаки на свои активы. Но пострадали не только активы, военные атаки унесли человеческие жизни, жизнь наших работников и единомышленников. Первые две атаки были нокдауном, но, несмотря на тяжелые потери, мы выживали. Клуб в межсезонье строил новые планы на будущее. Заявка на сезон 2023/24 и рождение женской команды прямо указывает на тот факт, что были амбициозные планы и были реальные возможности. Третий ракетный удар в конце июля 2023 г. по портовой инфраструктуре Одесской области стал нокаутом для "АES Group". Мы лишились практически всех активов на территории Украины. Воздушная атака, которая имела место ночью 10 августа, нанесла последний сокрушительный удар. К сожалению, такова суть войны, такова ее цена, таковы ее последствия.

Сегодня "АES Group" вынуждена объявить о прекращении финансирования Футбольного Клуба "Металлист 1925", искренне надеясь, что стая шакалов не будет радоваться такому развитию событий.

Мы были откровенны и честны перед Клубом, его болельщиками, мы откровенны и сегодня, сообщая, что получили смертельное ранение от агрессора.

Мы приносим свои извинения всем, кого огорчило это обращение, прежде всего у сотрудников Клуба, футболистов и болельщиков, но эта новость является объективной реальностью настоящего.

Теперь необходимо собрать Общее собрание учредителей Клуба и обсудить эту сложную ситуацию. "АES Group" владеет контрольным пакетом акций, однако есть другие учредители, которые могут подхватить нашу инициативу развития Клуба и обеспечить его финансирование, или дать другие предложения.

Этим сообщением мы обращаемся к харьковчанам всего мира, органам государственной власти, представителям бизнеса и мировому футбольному сообществу.

Мы готовы к любым предложениям, от временного продуктивного сотрудничества до бесплатной передачи корпоративных прав Клуба. "Рожденные в бою" это не проект одного инвестора, это проект будущего мирного спортивного возрождения Харьковского региона", - говорится в заявлении.