Официально: Олег Дулуб - новый главный тренер ЛНЗ

Известный в Украине белорусский специалист Олег Дулуб официально назначен главным тренером черкасского ЛНЗ .

На этом посту он заменил Александра Ковпака, который вместе со своими помощниками был уволен 23 августа после серии негативных результатов команды.

Напомним, что в Украине 57-летний Дулуб известен по работе с "Карпатами", "Черноморцем" и "Львовом". Именно "Львов" был его был последней командой, которую он покинул в марте 2023 года.

Также отметим, что ЛНЗ в первых пяти турах УПЛ проиграл четыре матча, а также вылетел из Кубка Украины.