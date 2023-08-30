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Официально: Олег Дулуб - новый главный тренер ЛНЗ
У черкащан новый главный тренер
t.me/fclnz
Известный в Украине белорусский специалист Олег Дулуб официально назначен главным тренером черкасского
На этом посту он заменил Александра Ковпака, который вместе со своими помощниками был уволен 23 августа после серии негативных результатов команды.
Напомним, что в Украине 57-летний Дулуб известен по работе с "Карпатами", "Черноморцем" и "Львовом". Именно "Львов" был его был последней командой, которую он покинул в марте 2023 года.
Также отметим, что ЛНЗ в первых пяти турах УПЛ проиграл четыре матча, а также вылетел из Кубка Украины.
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