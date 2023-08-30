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Официально: Олег Дулуб - новый главный тренер ЛНЗ

Премьер-лига
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У черкащан новый главный тренер

Официально: Олег Дулуб - новый главный тренер ЛНЗ

t.me/fclnz

Новина українською

Известный в Украине белорусский специалист Олег Дулуб официально назначен главным тренером черкасского ЛНЗ.

На этом посту он заменил Александра Ковпака, который вместе со своими помощниками был уволен 23 августа после серии негативных результатов команды.

Напомним, что в Украине 57-летний Дулуб известен по работе с "Карпатами", "Черноморцем" и "Львовом". Именно "Львов" был его был последней командой, которую он покинул в марте 2023 года.

Также отметим, что ЛНЗ в первых пяти турах УПЛ проиграл четыре матча, а также вылетел из Кубка Украины.

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В статье: Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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