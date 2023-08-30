Палкин: Никто не знает, кто в этом сезоне станет чемпионом Украины - у нас есть как минимум пять претендентов

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин в свете выдвижения своей кандидатуры на должность члена правления European Club Association (ECA), порассуждал о соревновательном аспекте в европейских чемпионатах ив украинском в частности.

– Некоторые опасаются, что конкурентный баланс во внутренних лигах сильно усложняется из-за того, что некоторые клубы потенциально имеют доступ к ресурсам, которые намного больше, чем у других. Считаете ли Вы, что финансовый фэйр-плей УЕФА достаточен для контроля над этим?

– Прежде всего, я поддерживаю идею о том, что если есть богатые люди или фонды, которые хотят инвестировать в футбол, то это хорошо для развития футбола. Это очень позитивно, потому что если владелец какого-то европейского клуба покупает игрока, например, у "Бенфики" за 200 млн. долларов, то эти деньги идут на развитие футбола в "Бенфике" и в их родном Лиссабоне.

В современном футболе существуют различные инвестиционные модели в разных клубах. Мы можем говорить о клубах, которые так или иначе связаны с национальными государствами или частными инвестициями. Я могу также упомянуть "Шахтер", владелец которого Ринат Ахметов – очень богатый бизнесмен, самый богатый человек в Украине, который предоставил финансирование для клуба.

Они могут вложить эти деньги в свою академию и во весь свой клуб. Конечно, мы должны уделять внимание ФФП и следить за тем, чтобы клубы соответствовали этим критериям, но, возможно, нам нужно еще раз сесть и проанализировать, каким критериям нужно соответствовать. А соответствовать ФФП должно быть сложно.

Но если Саудовская Про-лига покупает игроков за 50 млн. евро, или 100 млн. евро, или 200 млн. евро, то это все просто деньги, которые приходят в европейский футбол, потому что они в основном покупают игроков у европейских клубов. Поэтому, если саудовцы захотят купить этих игроков, я не буду слишком беспокоиться, потому что, говорю вам на 100%, в Европе очень быстро появятся новые звезды, а деньги можно будет вложить в академии и инфраструктуру, создать лучшие стадионы и сооружения, вывести наш футбол на новый уровень.

– Если говорить о соревновательном балансе... Мы можем говорить о "Баварии", которая выиграла 11 чемпионатов Германии подряд, или о "Шахтере", который выиграл 10 из 13 предыдущих чемпионатов Украины. Это цикличность или что-то уже укоренившееся, потому что это команды с самыми высокими доходами?

– Если посмотреть на европейские лиги, то в некоторых из них один клуб выигрывает, может быть, 70% внутренних чемпионатов. Но в нашей лиге 15-20 лет назад ситуация была другой, и тогда мы (Шахтер) стали сильнее и начали побеждать. Мы тоже очень много работали, получали инвестиции. Но в этом сезоне, например, никто не знает, кто станет чемпионом Украины. У нас есть как минимум пять претендентов.