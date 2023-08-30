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Верес проведет благотворительный матч. Средства будут направлены на поддержку ВСУ
Игра состоится ближайшую субботу, 2 сентября
instagram.com/veres.club
Ровенский "
Благотворительный поединок "Помощь ВСУ" объединит на футбольном поле звезд шоубиза, актеров, блоггеров и футболистов.
Цель – сбор средств для 457 Отдельного пехотного батальона, в котором служат жители Ровенской области!
Игра состоится на стадионе Авангард в Ровно в ближайшую субботу, 2 сентября, и начнется в 16:00.
Клуб отмечает, что посетить игру может каждый (без возрастных ограничений) при наличии входного билета. Стоимость билета – 200 грн.
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