  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес проведет благотворительный матч. Средства будут направлены на поддержку ВСУ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес проведет благотворительный матч. Средства будут направлены на поддержку ВСУ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игра состоится ближайшую субботу, 2 сентября

Верес проведет благотворительный матч. Средства будут направлены на поддержку ВСУ

instagram.com/veres.club

Новина українською

Ровенский "Верес" проведет благотворительный матч с целью сбора средств для поддержки военнослужащих ВСУ.

Благотворительный поединок "Помощь ВСУ" объединит на футбольном поле звезд шоубиза, актеров, блоггеров и футболистов.

Цель – сбор средств для 457 Отдельного пехотного батальона, в котором служат жители Ровенской области!

Игра состоится на стадионе Авангард в Ровно в ближайшую субботу, 2 сентября, и начнется в 16:00.

Клуб отмечает, что посетить игру может каждый (без возрастных ограничений) при наличии входного билета. Стоимость билета – 200 грн.

По теме
yellow-arrow
Городов может остаться и.о. главного тренера Днепра-1 до конца года
yellow-arrow
Палкин: Никто не знает, кто в этом сезоне станет чемпионом Украины - у нас есть как минимум пять претендентов
yellow-arrow
Официально: Олег Дулуб - новый главный тренер ЛНЗ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде