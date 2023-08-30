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Городов может остаться и.о. главного тренера Днепра-1 до конца года
Многое будет зависеть от ответного матча днепрян со Спартаком
scdnipro1.com.ua
Исполняющий обязанности главного тренера "
Как сообщает Sport.ua, многое в судьбе тренера будет зависеть от того, как его подопечные сыграют 31 августа в ответном поединке квалификационного раунда Лиги конференций со словацким "Спартаком".
Если днепряне пробьются в групповой этап, то продолжат базироваться в Ужгороде и у Городова увеличатся шансы остаться у руля команды до окончания первой части сезона.
В случае неудачи в матче со словаками "Днепр-1" вернется в Днепр и кредит доверия к Городову со стороны клубного руководства будет уменьшен.
Впрочем, тут следует уточнить, что все попытки днепрян пригласить на должность главного тренера зарубежного специалиста пока не имеют успеха. Поэтому Городов может продолжить возглавлять команду в качестве и.о. до конца первой части сезона.
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