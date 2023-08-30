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Гендиректор Металлиста 1925: Речь о прекращении существования пока не идет, проблемы решаются
Клуб намерен переформатировать финансовые потоки
Фото: Металіст 1925
Генеральный директор "
— Ярослав Викторович, правда ли, что "Металлист 1925" прекращает существование?
— Речь о прекращении существования пока не идет. Есть небольшие проблемы, которые мы сейчас решаем.
— Писалось, что бизнес владельцев клуба пострадал из-за ракетных обстрелов, и именно в этом проблема?
— Да, это было два раза. Именно эти проблемы решаются. Владельцы клуба сейчас работают над вопросом, чтобы как-то переформироваться и переключить финансовые потоки, чтобы были финансы не только для того, чтобы выживать, а чтобы еще и поддерживать команду.
— Команда останется в УПЛ в этом сезоне?
— Такой вопрос сейчас не стоит и не ставился ни на одном уровне. Зачем тогда мы выходили в Премьер-лигу? Команда продолжит играть, "Металлист 1925" сейчас тренируется в привычном режиме. Вопрос, который сейчас решается, не касается футболистов, этим занимаются инвесторы. Они закрывают финансовые вопросы как могут, возможно, не в полном объеме, как это было, когда мы выходили из Первой лиги в УПЛ. Тогда также были определенные финансовые проблемы, которые нам создавали наши коллеги-конкуренты по городу, но мы их преодолели. Я думаю, вы понимаете о чем я говорю. Это очередное испытание для нас.
— Тренерский штаб Эдмар-Голодюк и все игроки "Металлиста 1925" остаются в команде. Я правильно понял?
— Да. Пока что ничего не меняется.
— Будет урезаться бюджет?
— Будет принято решение: либо немного урезать бюджет, либо привлечь инвесторов, чтобы нам помогли. Когда мы играли в первой лиге, то мы сами не могли справиться с задачей выхода в УПЛ, поэтому подключали бизнес и дружеские связи, чтобы команда выдержала нагрузку.
— Есть ли сейчас задолженность по зарплате в команде?
— Нет. Мы летом проходили лицензирование УПЛ и вся задолженность была погашена в полном объеме. Я имею в виду задолженность, которая возникла во время войны, когда в команде никого не было — с февраля по апрель. Здесь вопросов нет, можно проверить в соответствующих органах.
— Был ли уже разговор руководства с командой относительно финансовых проблем, которые возникли?
— Нет, еще не было. "Металлист 1925" не прекращает существование и продолжает готовиться к следующим матчам в штатном режиме.
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