Гендиректор Металлиста 1925: Речь о прекращении существования пока не идет, проблемы решаются

Генеральный директор " Металлиста 1925" Ярослав Вдовенко прокомментировал информацию, что харьковский клуб может прекратить существование из-за финансовых проблем.

— Ярослав Викторович, правда ли, что "Металлист 1925" прекращает существование?

— Речь о прекращении существования пока не идет. Есть небольшие проблемы, которые мы сейчас решаем.

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— Писалось, что бизнес владельцев клуба пострадал из-за ракетных обстрелов, и именно в этом проблема?

— Да, это было два раза. Именно эти проблемы решаются. Владельцы клуба сейчас работают над вопросом, чтобы как-то переформироваться и переключить финансовые потоки, чтобы были финансы не только для того, чтобы выживать, а чтобы еще и поддерживать команду.

— Команда останется в УПЛ в этом сезоне?

— Такой вопрос сейчас не стоит и не ставился ни на одном уровне. Зачем тогда мы выходили в Премьер-лигу? Команда продолжит играть, "Металлист 1925" сейчас тренируется в привычном режиме. Вопрос, который сейчас решается, не касается футболистов, этим занимаются инвесторы. Они закрывают финансовые вопросы как могут, возможно, не в полном объеме, как это было, когда мы выходили из Первой лиги в УПЛ. Тогда также были определенные финансовые проблемы, которые нам создавали наши коллеги-конкуренты по городу, но мы их преодолели. Я думаю, вы понимаете о чем я говорю. Это очередное испытание для нас.

— Тренерский штаб Эдмар-Голодюк и все игроки "Металлиста 1925" остаются в команде. Я правильно понял?

— Да. Пока что ничего не меняется.

— Будет урезаться бюджет?

— Будет принято решение: либо немного урезать бюджет, либо привлечь инвесторов, чтобы нам помогли. Когда мы играли в первой лиге, то мы сами не могли справиться с задачей выхода в УПЛ, поэтому подключали бизнес и дружеские связи, чтобы команда выдержала нагрузку.

— Есть ли сейчас задолженность по зарплате в команде?

— Нет. Мы летом проходили лицензирование УПЛ и вся задолженность была погашена в полном объеме. Я имею в виду задолженность, которая возникла во время войны, когда в команде никого не было — с февраля по апрель. Здесь вопросов нет, можно проверить в соответствующих органах.

— Был ли уже разговор руководства с командой относительно финансовых проблем, которые возникли?

— Нет, еще не было. "Металлист 1925" не прекращает существование и продолжает готовиться к следующим матчам в штатном режиме.