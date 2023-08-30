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Директор Металлиста 1925: Нашелся бизнес, заинтересовавшийся клубом - в четверг состоится последний круг переговоров

Премьер-лига
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От этих переговоров зависит все

Директор Металлиста 1925: Нашелся бизнес, заинтересовавшийся клубом - в четверг состоится последний круг переговоров

facebook.com/astorgold.ua

Новина українською

Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин поделился информацией о нынешнем состоянии клуба, который потерял своего основного инвестора.

"Fais ce que dois, advienne, que pourra. (Делайте то, что нужно, будь что будет – перевод, прим.).

Полтора года с начала геноцида, совершаемого ордой московитов на нашей земле, я верил и надеялся, что мне не придется писать этот текст. Но весь тот террор, который каждый день совершали орки, постепенно убивал нашу с вами мечту, наш с вами клуб.

Читайте такжеОфициально. Металлист 1925 остался без главного инвестора

Потому, к сожалению, сегодня я вынужден это озвучить. Футбольный клуб "Металлист 1925" фактически умер.

Последний ракетный удар орков по инфраструктуре компании, которая за последние три года финансировала наш клуб, разрушил не только ответственный бизнес нашего региона. Он разрушил мечту сотен детей, стремившихся заниматься спортом, одерживать победы и гордо говорить: "Я из "Металлиста 1925". Они оставили без работы более 300 семей, изо дня в день работавших над возрождением былой славы харьковского футбола. Фактически они убили всех, кто занимается клубом. Потому что футбол для нас – жизнь.

Все, кто хоть немного разбирается во внутренней кухне футбола, понимают, что в такой ограниченный срок при подобных обстоятельствах найти новых инвесторов фактически нереально. Учитывая нашу историю и жажду жизни, нашёлся бизнес, заинтересовавшийся клубом. Завтра состоится последний круг переговоров. От которого зависит все!

Я, правда, не знаю, что будет завтра. Результат переговоров либо забьет последний гвоздь и похоронит наш клуб, либо же "Металлист 1925" получит еще один шанс на жизнь, развитие и победу.

Спасибо всем, кто все это время с нами. Именно на вашей поддержке и любви все держалось до сих пор. Держите кулаки завтра за нас! Нам как никогда нужна ваша вера", – написал Неделин в Facebook.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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