Металлист 1925 поедет на матч с Рухом - Источник

Руководство "Металлиста 1925" официально сообщило УПЛ о том, что команда примет участие в матче 6-го тура чемпионата Украины против "Руха". Об этом утверждает ТаТоТаке.

Днем ранее глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" и учредитель АES Group Константин Валеулин объявил о прекращении финансирования харьковского клуба из-за ракетных атак россиян на объекты компании. Сообщалось, что клуб, скорее всего, прекратит свое существование.

По информации источника, у харьковчан будут новые владельцы, которые выступят с официальным заявлением за 2-3 дня.

Напомним, матч "Рух" - "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 3 сентября и начнется в 19:00. Поединок пройдет на "Арене Львов".