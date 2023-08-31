Директор Металлиста 1925: Через 2-3 дня будет заявление новых владельцев

Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин подтвердил информацию СМИ о том, что команда сыграет с "Рухом" и получит новых владельцев.

"Час тому решилась ситуация. Мы едем играть с "Рухом", все хорошо, [через] 2-3 дня будет заявление новых владельцев", - отметил Неделин.

Ранее сообщалось, что клуб может прекратить свое существование. Бизнес предыдущих владельцев пострадал от российских ракетных ударов за время полномасштабной войны.

Матч "Рух" - "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 3 сентября и начнется в 19:00. Поединок пройдет на "Арене Львов".