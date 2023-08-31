  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес — Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес — Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Верес — Черноморец, Украинская Премьер-лига, 1 сентября 2023

Верес — Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

"Народному клубу" откровенно не везет в новом сезоне — ровенчане начали его без побед. И теперь к ним в гости направляются действующие топы УПЛ, которые отчаянно борются за каждый зачетный пункт. Сможет ли аутсайдер противостоять команде из Одессы и добыть нужный результат?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Верес" — "Черноморец" состоится в пятницу, 1 сентября, на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Смотрите матч в прямом эфире на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Верес — Черноморец
Смотреть трансляцию

Также сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир. А после финального свистка вы сможете ознакомиться с аналитическим отчетом и посмотреть видеообзор с самыми интересными моментами матча.

По теме
yellow-arrow
Бондаренко получил трехматчевый бан от УАФ, Гочолеишвили дисквалифицирован на два поединка
yellow-arrow
Ребров: Инициатором, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, был Ермак
yellow-arrow
Директор Металлиста 1925: Через 2-3 дня будет заявление новых владельцев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: телетрансляции Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) УПЛ Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
31.08.2023 в 20:06
Дави кетчуп
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде