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Верес — Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Верес — Черноморец, Украинская Премьер-лига, 1 сентября 2023
Фото: НК Верес
"Народному клубу" откровенно не везет в новом сезоне — ровенчане начали его без побед. И теперь к ним в гости направляются действующие топы УПЛ, которые отчаянно борются за каждый зачетный пункт. Сможет ли аутсайдер противостоять команде из Одессы и добыть нужный результат?
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Поединок "Верес" — "Черноморец" состоится в пятницу, 1 сентября, на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Смотрите матч в прямом эфире на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.
Также сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир. А после финального свистка вы сможете ознакомиться с аналитическим отчетом и посмотреть видеообзор с самыми интересными моментами матча.
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