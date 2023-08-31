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17-летний Михайлив, которого недавно заявляло Динамо, вернулся в Минай

Премьер-лига
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Не совсем понятная ситуация

17-летний Михайлив, которого недавно заявляло Динамо, вернулся в Минай

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Новина українською

"Минай" внес в заявку на УПЛ по списку Б атакующего полузащитника Виталия Михайлива.

Интересно, что в середине августа игрока, который ранее выступал за "Минай" заявляло на УПЛ киевское "Динамо", однако дебютировать за киевлян он не успел.

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Теперь футболист вернулся в закарпатский клуб и принял участие в игре "Миная" U-19 против "Зари" U-19 в чемпионате Украины среди молодежных команд.

Схема и смысл этих переходов игрока пока что остается неясной.

17-летний Михайлив является воспитанником "Львова", за который провел 12 матчей в УПЛ в прошлом сезоне.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
УПЛ

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