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Днепр-1 стал первой командой в истории, которая в одном сезоне вылетела из трех разных еврокубков без пройденных раундов

Премьер-лига
(1 голосов)

Раньше были команды, вылетавшие из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, но в активе имели один пройденный раунд

Днепр-1 стал первой командой в истории, которая в одном сезоне вылетела из трех разных еврокубков без пройденных раундов

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" с позиции виц-чемпиона Украины не смог пройти в групповой раунд еврокубков. У команды были три попытки, три соперника – и ни одной победы.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов "Днепр-1" вылетел от "Панатинаикоса" (1:3 и 2:2), в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – от "Славии" (0:3 и 1:1), в раунде плей -офф Лиги конференций – от "Спартака" из Трнавы (1:1 и 1:2).

Следовательно, "Днепр-1" стал первой командой в истории, которая в одном сезоне вылетела из трех еврокубковых турниров, не имея в активе ни одной победы и ни одного пройденного соперника. Ранее поочередно из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций вылетали "Дюделанж" (Люксембург), "Марибор" (Словения), "Шкупи" (Северная Македония), "Линфилд" (Северная Ирландия), "Жальгирис" (Литва) и " Нефтчи" (Азербайджан). Но все они имели в активе один пройденный раунд в начале дистанции.

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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Sasha555 (Дніпро)
01.09.2023 в 01:30
Позор на всю Европу!!!!((((((((((((((((((
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Тренерую (Столица)
01.09.2023 в 01:28
Да уж(
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