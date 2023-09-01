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Днепр-1 стал первой командой в истории, которая в одном сезоне вылетела из трех разных еврокубков без пройденных раундов
Раньше были команды, вылетавшие из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, но в активе имели один пройденный раунд
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" с позиции виц-чемпиона Украины не смог пройти в групповой раунд еврокубков. У команды были три попытки, три соперника – и ни одной победы.
Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов "Днепр-1" вылетел от "Панатинаикоса" (1:3 и 2:2), в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – от "Славии" (0:3 и 1:1), в раунде плей -офф Лиги конференций – от "Спартака" из Трнавы (1:1 и 1:2).
Следовательно, "Днепр-1" стал первой командой в истории, которая в одном сезоне вылетела из трех еврокубковых турниров, не имея в активе ни одной победы и ни одного пройденного соперника. Ранее поочередно из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций вылетали "Дюделанж" (Люксембург), "Марибор" (Словения), "Шкупи" (Северная Македония), "Линфилд" (Северная Ирландия), "Жальгирис" (Литва) и " Нефтчи" (Азербайджан). Но все они имели в активе один пройденный раунд в начале дистанции.
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