Днепр-1 стал первой командой в истории, которая в одном сезоне вылетела из трех разных еврокубков без пройденных раундов

"Днепр-1" с позиции виц-чемпиона Украины не смог пройти в групповой раунд еврокубков. У команды были три попытки, три соперника – и ни одной победы.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов "Днепр-1" вылетел от "Панатинаикоса" (1:3 и 2:2), в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – от "Славии" (0:3 и 1:1), в раунде плей -офф Лиги конференций – от "Спартака" из Трнавы (1:1 и 1:2).

Следовательно, "Днепр-1" стал первой командой в истории, которая в одном сезоне вылетела из трех еврокубковых турниров, не имея в активе ни одной победы и ни одного пройденного соперника. Ранее поочередно из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций вылетали "Дюделанж" (Люксембург), "Марибор" (Словения), "Шкупи" (Северная Македония), "Линфилд" (Северная Ирландия), "Жальгирис" (Литва) и " Нефтчи" (Азербайджан). Но все они имели в активе один пройденный раунд в начале дистанции.