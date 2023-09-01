Челси подписал таланта Ман Сити, Фати летит в Англию. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня, 1 сентября, в топ-лигах Западной Европы закрывается трансферное окно. У клубов АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 было два месяца, чтобы подготовить свои команды к старту нового сезона, но как это часто бывает, некоторые вопросы остаются нерешенными до последних минут.

Некоторые трансферы на стадии формальностей, а по некоторым игрокам переговоры только стартовали. Чтобы не пропустить ничего важного, присоединяйтесь к нашему онлайн дедлайна. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы узнать последнюю информацию.

Когда закрывается трансферное окно

Украина – 1 сентября

Германия – 1 сентября, 19:00 по Киеву

Италия – 1 сентября, 21:00 по Киеву

Франция – 1-2 сентября, 00:00 по Киеву

Англия – 1-2 сентября, 01:00 по Киеву

Испания – 1-2 сентября, 01:00 по Киеву

Бельгия – 6 сентября

Турция – 8 сентября

Саудовская Аравия – 7 (20) сентября

Португалия – 22 сентября

Главные интриги дедлайна

Мохамед Салах: “Ливерпуль” → “Аль-Иттихад”

Райан Гравенберх: "Бавария" → "Ливерпуль"

Жоау Канселу: “Манчестер Сити” → “Барселона”

Жоау Палинья: “Фулхэм” → “Бавария”

Скотт Мактомини: “Манчестер Юнайтед” → “Фулхэм”

Ансу Фати: “Барселона” → “Брайтон”

Леонардо Бонуччи: “Ювентус” → “Унион”

Главные трансферы дня

Коул Палмер: “Манчестер Сити” → “Челси”

Онлайн трансферного дедлайна

12:20. "Реал" отдал в сезонную аренду "Фрозиноне" атакующего полузащитника Рейньера.

21-летний бразилец перебрался в Мадрид в 2020 году за 30 млн, но Винисиуса или Родриго с него не вышло. В предыдущих арендах в "Боруссию" и "Жирону" Рейньер был ужасен, и вот итог.

???????? Reinier è giallazzurro!



✍???? Il centrocampista classe 2002 arriva a titolo temporaneo dal @realmadrid



➡️ https://t.co/aZDzm9ofvo pic.twitter.com/uZVtGDOlTe — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) September 1, 2023

12:10. "Арсенал" отдал в аренду "Ноттингему" левого бека Нуну Тавареша с правом выкупа за 12 млн фунтов. Прошлый сезон 23-летний португалец отбегал в аренде в "Марселе" и был хорош, забив 6 голов в Лиге 1. Повезло Зинченко, однозначно.

Nottingham Forest is delighted to announce the loan signing of Nuno Tavares from @Arsenal ✍️#NFFC | #WelcomeNuno ???????? — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2023

12:05. Не успели начать, а "Челси" уже купил молодого атакующего хавбека. Давненько клуб таких приобретал.

А если серьезно, то за Коула Палмера "Ман Сити" выручил 47 млн евро; контракт подписан на 7 лет. Тодд Боэли и его администрация уже потратили на новичков 1 млрд (!) за три трансферных окна. Сумасшествие.

We had one last away kit post for you…



Welcome to Chelsea, Cole! ???? pic.twitter.com/wMBRhv0X4s — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2023

12:00 Всем привет и добро пожаловать на онлайн, посвященный дедлайну трансферного окна.