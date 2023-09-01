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Челси подписал таланта Ман Сити, Фати летит в Англию. Онлайн последнего дня трансферного окна
В западной Европе насыщенный трансферный день
Фото: twitter.com/OfficialASRoma/Автор - невідомий
Сегодня, 1 сентября, в топ-лигах Западной Европы закрывается трансферное окно. У клубов АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 было два месяца, чтобы подготовить свои команды к старту нового сезона, но как это часто бывает, некоторые вопросы остаются нерешенными до последних минут.
Некоторые трансферы на стадии формальностей, а по некоторым игрокам переговоры только стартовали. Чтобы не пропустить ничего важного, присоединяйтесь к нашему онлайн дедлайна. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы узнать последнюю информацию.
Когда закрывается трансферное окно
- Украина – 1 сентября
- Германия – 1 сентября, 19:00 по Киеву
- Италия – 1 сентября, 21:00 по Киеву
- Франция – 1-2 сентября, 00:00 по Киеву
- Англия – 1-2 сентября, 01:00 по Киеву
- Испания – 1-2 сентября, 01:00 по Киеву
- Бельгия – 6 сентября
- Турция – 8 сентября
- Саудовская Аравия – 7 (20) сентября
- Португалия – 22 сентября
Главные интриги дедлайна
- Мохамед Салах: “Ливерпуль” → “Аль-Иттихад”
- Райан Гравенберх: "Бавария" → "Ливерпуль"
- Жоау Канселу: “Манчестер Сити” → “Барселона”
- Жоау Палинья: “Фулхэм” → “Бавария”
- Скотт Мактомини: “Манчестер Юнайтед” → “Фулхэм”
- Ансу Фати: “Барселона” → “Брайтон”
- Леонардо Бонуччи: “Ювентус” → “Унион”
Главные трансферы дня
- Коул Палмер: “Манчестер Сити” → “Челси”
Онлайн трансферного дедлайна
12:20. "Реал" отдал в сезонную аренду "Фрозиноне" атакующего полузащитника Рейньера.
21-летний бразилец перебрался в Мадрид в 2020 году за 30 млн, но Винисиуса или Родриго с него не вышло. В предыдущих арендах в "Боруссию" и "Жирону" Рейньер был ужасен, и вот итог.
???????? Reinier è giallazzurro!— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) September 1, 2023
✍???? Il centrocampista classe 2002 arriva a titolo temporaneo dal @realmadrid
➡️ https://t.co/aZDzm9ofvo pic.twitter.com/uZVtGDOlTe
12:10. "Арсенал" отдал в аренду "Ноттингему" левого бека Нуну Тавареша с правом выкупа за 12 млн фунтов. Прошлый сезон 23-летний португалец отбегал в аренде в "Марселе" и был хорош, забив 6 голов в Лиге 1. Повезло Зинченко, однозначно.
Nottingham Forest is delighted to announce the loan signing of Nuno Tavares from @Arsenal ✍️#NFFC | #WelcomeNuno ????????— Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2023
12:05. Не успели начать, а "Челси" уже купил молодого атакующего хавбека. Давненько клуб таких приобретал.
А если серьезно, то за Коула Палмера "Ман Сити" выручил 47 млн евро; контракт подписан на 7 лет. Тодд Боэли и его администрация уже потратили на новичков 1 млрд (!) за три трансферных окна. Сумасшествие.
We had one last away kit post for you…— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2023
Welcome to Chelsea, Cole! ???? pic.twitter.com/wMBRhv0X4s
12:00 Всем привет и добро пожаловать на онлайн, посвященный дедлайну трансферного окна.
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