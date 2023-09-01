  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Челси подписал таланта Ман Сити, Фати летит в Англию. Онлайн последнего дня трансферного окна
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси подписал таланта Ман Сити, Фати летит в Англию. Онлайн последнего дня трансферного окна

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В западной Европе насыщенный трансферный день

Челси подписал таланта Ман Сити, Фати летит в Англию. Онлайн последнего дня трансферного окна

Фото: twitter.com/OfficialASRoma/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 сентября, в топ-лигах Западной Европы закрывается трансферное окно. У клубов АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 было два месяца, чтобы подготовить свои команды к старту нового сезона, но как это часто бывает, некоторые вопросы остаются нерешенными до последних минут.

Некоторые трансферы на стадии формальностей, а по некоторым игрокам переговоры только стартовали. Чтобы не пропустить ничего важного, присоединяйтесь к нашему онлайн дедлайна. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы узнать последнюю информацию.

Содержание

Когда закрывается трансферное окно

  • Украина – 1 сентября
  • Германия – 1 сентября, 19:00 по Киеву
  • Италия – 1 сентября, 21:00 по Киеву
  • Франция – 1-2 сентября, 00:00 по Киеву
  • Англия – 1-2 сентября, 01:00 по Киеву
  • Испания – 1-2 сентября, 01:00 по Киеву
  • Бельгия – 6 сентября
  • Турция – 8 сентября
  • Саудовская Аравия – 7 (20) сентября
  • Португалия – 22 сентября

Главные интриги дедлайна

  • Мохамед Салах: “Ливерпуль” → “Аль-Иттихад”
  • Райан Гравенберх: "Бавария" → "Ливерпуль"
  • Жоау Канселу: “Манчестер Сити” → “Барселона”
  • Жоау Палинья: “Фулхэм” → “Бавария”
  • Скотт Мактомини: “Манчестер Юнайтед” → “Фулхэм”
  • Ансу Фати: “Барселона” → “Брайтон”
  • Леонардо Бонуччи: “Ювентус” → “Унион”

Главные трансферы дня

  • Коул Палмер: “Манчестер Сити” → “Челси”

Онлайн трансферного дедлайна

12:20. "Реал" отдал в сезонную аренду "Фрозиноне" атакующего полузащитника Рейньера.

21-летний бразилец перебрался в Мадрид в 2020 году за 30 млн, но Винисиуса или Родриго с него не вышло. В предыдущих арендах в "Боруссию" и "Жирону" Рейньер был ужасен, и вот итог.

12:10. "Арсенал" отдал в аренду "Ноттингему" левого бека Нуну Тавареша с правом выкупа за 12 млн фунтов. Прошлый сезон 23-летний португалец отбегал в аренде в "Марселе" и был хорош, забив 6 голов в Лиге 1. Повезло Зинченко, однозначно.

12:05. Не успели начать, а "Челси" уже купил молодого атакующего хавбека. Давненько клуб таких приобретал.

А если серьезно, то за Коула Палмера "Ман Сити" выручил 47 млн евро; контракт подписан на 7 лет. Тодд Боэли и его администрация уже потратили на новичков 1 млрд (!) за три трансферных окна. Сумасшествие.

12:00 Всем привет и добро пожаловать на онлайн, посвященный дедлайну трансферного окна.

По теме
yellow-arrow
Объявлены судейские назначения на матчи 6-го тура УПЛ
yellow-arrow
Верес — Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.09.2023
yellow-arrow
Днепр-1 стал первой командой в истории, которая в одном сезоне вылетела из трех разных еврокубков без пройденных раундов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бундеслига трансферы Серия А Лига 1 дедлайн АПЛ УПЛ Ла Лига онлайн дня
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде