Челси подписал таланта Ман Сити, Фати летит в Англию. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня, 1 сентября, в топ-лигах Западной Европы закрывается трансферное окно. У клубов АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 было два месяца, чтобы подготовить свои команды к старту нового сезона, но как это часто бывает, некоторые вопросы остаются нерешенными до последних минут.

Некоторые трансферы на стадии формальностей, а по некоторым игрокам переговоры только стартовали. Чтобы не пропустить ничего важного, присоединяйтесь к нашему онлайн дедлайна. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы узнать последнюю информацию.

12:20. "Реал" отдал в сезонную аренду "Фрозиноне" атакующего полузащитника Рейньера.

21-летний бразилец перебрался в Мадрид в 2020 году за 30 млн, но Винисиуса или Родриго с него не вышло. В предыдущих арендах в "Боруссию" и "Жирону" Рейньер был ужасен, и вот итог.

12:10. "Арсенал" отдал в аренду "Ноттингему" левого бека Нуну Тавареша с правом выкупа за 12 млн фунтов. Прошлый сезон 23-летний португалец отбегал в аренде в "Марселе" и был хорош, забив 6 голов в Лиге 1. Повезло Зинченко, однозначно.

Nottingham Forest is delighted to announce the loan signing of Nuno Tavares from @Arsenal ✍️ #NFFC | #WelcomeNuno ????????

12:05. Не успели начать, а "Челси" уже купил молодого атакующего хавбека. Давненько клуб таких приобретал.

А если серьезно, то за Коула Палмера "Ман Сити" выручил 47 млн евро; контракт подписан на 7 лет. Тодд Боэли и его администрация уже потратили на новичков 1 млрд (!) за три трансферных окна. Сумасшествие.

We had one last away kit post for you…



Welcome to Chelsea, Cole! ???? pic.twitter.com/wMBRhv0X4s