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Яремчук - игрок Валенсии, Бонуччи перебрался в Берлин. Онлайн последнего дня трансферного окна
В западной Европе насыщенный трансферный день
Фото: twitter.com/OfficialASRoma/Автор - невідомий
Сегодня, 1 сентября, в топ-лигах Западной Европы закрывается трансферное окно. У клубов АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 было два месяца, чтобы подготовить свои команды к старту нового сезона, но как это часто бывает, некоторые вопросы остаются нерешенными до последних минут.
Некоторые трансферы на стадии формальностей, а по некоторым игрокам переговоры только стартовали. Чтобы не пропустить ничего важного, присоединяйтесь к нашему онлайн дедлайна. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы узнать последнюю информацию.
Когда закрывается трансферное окно
- Украина – 1 сентября
- Германия – 1 сентября, 19:00 по Киеву
- Италия – 1 сентября, 21:00 по Киеву
- Франция – 1-2 сентября, 00:00 по Киеву
- Англия – 1-2 сентября, 01:00 по Киеву
- Испания – 1-2 сентября, 01:00 по Киеву
- Бельгия – 6 сентября
- Турция – 8 сентября
- Саудовская Аравия – 7 (20) сентября
- Португалия – 22 сентября
Главные интриги дедлайна
- Мохамед Салах: “Ливерпуль” → “Аль-Иттихад”
- Райан Гравенберх: "Бавария" → "Ливерпуль"
- Жоау Канселу: “Манчестер Сити” → “Барселона”
- Жоау Палинья: “Фулхэм” → “Бавария”
- Скотт Мактомини: “Манчестер Юнайтед” → “Фулхэм”
- Ансу Фати: “Барселона” → “Брайтон”
Главные трансферы дня
- Коул Палмер: “Манчестер Сити” → “Челси”
- Леонардо Бонуччи: “Ювентус” → “Унион”
- Матеуш Нунеш: "Вулверхэмптон" → "Манчестер Сити"
Онлайн трансферного дедлайна
14:50. "Ливерпуль" отклонил 125-миллионное предложение от "Аль-Иттихада" по Мохаммеду Салаху, сообщают инсайдеры в Британии. Это означает, что на 99% трансфера в этом году не будет. Поздновато арабы обратились - имей красные больше времени подыскать замену, может, и подумали бы, но точно не за полдня до закрытия окна.
14:40. Янник Карраско неисправим. В конце десятых он ездил за деньгами в Китай, а сегодня отправляется в Саудовскую Аравию. Как сообщает Фабрицио Романо, 29-летнего бельгийца подпишет "Аль-Шабаб". Для "Атлетико" это некритично - клуб имеет готовую замену в лице молодого Самуэла Лино.
14:30. Ситуация вокруг Канселу обостряется. Клубом, сделавшим позднее предложение по португальцу, оказался "Арсенал". Тем временем, "Барса" уже предлагает футболки Жоау в своем онлайн-магазине. Блефуют или действительно вопрос закрыт?
???? João Cancelo's shirt is now available to buy on the official Barcelona store. ????— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 1, 2023
(Source: store.fcbarcelona .com) pic.twitter.com/mALFCAQvLD
14:20. Софьян Амрабат из "Фиорентины" наконец дождался официального предложения от "МЮ". Сейчас 27-летний марокканец проходит медосмотр; тем временм клубы еще торгуются по деталям сделки. La Gazzetta dello Sport уверена, что будет аренда с правом, но не обязательством выкупа.
14:10. Немецкая Bild сообщает, что "ПСЖ" готовит финальное предложение "Айнтрахту" по Рэндаллу Коло Муани - 80 млн евро сразу и еще 10 бонусами. 24-летний француз год назад ушел свободным агентом из "Нанта", но тогда Париж в его сторону даже не смотрел. Фееричный скаутинг.
14:00. Клеман Ленгле присоединился к "Астон Вилле" на правах годичной аренды без права выкупа.
Не секрет, что "Барса" хотела бы продать 28-летнего центрбека, но он так себя проявил на "Камп Ноу", что сейчас за деньги не нужен даже саудовцам. При этом контракт Клемана с каталонцами истечет лишь через три года.
Clément Lenglet. Villan. ???????? pic.twitter.com/JOmV6E2Ofs— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 1, 2023
13:50. "Аякс" верен своей политике. Продав Дэви Клаасена и Мохаммеда Кудуса, голландцы ищут новых талантов. Сегодня к ним перебрался 21-летний опорник Сиверт Маннсверк - за него "Мольде" получил 8,5 млн евро. Контракт рассчитан на 5 лет. Ждем парня вскоре в топ-чемпионатах.
Sivert signs until 2028 ????️ pic.twitter.com/1cYhKKZs46— AFC Ajax (@AFCAjax) September 1, 2023
13:40. "Валенсия" объявила о переходе Романа Яремчука. Речь идет об аренде из "Брюгге" на один сезон.
27-летний украинец не имел стабильного места в Бельгии, вот и отправился в очередное путешествие. "Лос Чес" в долгах, конкуренция внутри команды невысокая, так что шансы есть.
¡Qué GRANDE es ser del VALENCIA CF! ????#ADNVCF pic.twitter.com/38WfapUVwM— Valencia CF (@valenciacf) September 1, 2023
13:30. Тем временем Cadena SER сообщает, что неназванный клуб из ЛЧ сделал предложение Жоау Канселу, и теперь аренда защитника из "Ман Сити" в "Барселону" под большим вопросом. Оно и понятно: у каталонцев нет денег на регистрацию новичков, они тянут, и португальца это нервирует.
13:20. Лидер "Аякса" Дэви Клаасен проходит медосмотр для "Интера". Двухлетний контракт с 30-летним хавбеком будет подписан к вечеру. Ранее голландец уже играл за рубежом за "Вердер" (удачно) и "Эвертон" (неудачно), так что для "Нерадзурри" это своего рода лотерея.
13:10. Интересная новость от каталонской Sport.es. По их информации, "Барса" получила 40-миллионное предложение от саудовского клуба по Роберту Левандовскому. Формально спешки никакой нет - трансферное окно в Эр-Рияде завершится через три недели. Но если "Барса" решит продавать, то замену поляку ей надо найти уже сегодня. Сложная ситуация, ведь Левандовский начал сезон слабо, и ему уже 35 лет.
13:00. Помните еще лидера сборной Исландии Гильфи Сигурдссона? Он целых два года находился под следствием за растление несовершеннолетних, но в итоге все обвинения сняли, а карьеру и спонсоров уже не вернуть.
Теперь вот 33-летний ветеран подписался в датском "Люнгбю"; контракт рассчитан на сезон.
VENTETIDEN ER OVRE.... ✍️????????— Lyngby Boldklub (@LyngbyBoldklub) August 31, 2023
Transferen præsenteres af Volkswagen Gladsaxe!
Køb din trøje hos https://t.co/K44OMvivMW! pic.twitter.com/NH9l3HUAy6
12:50. "Манчестер Сити" провернул одну из главных сделок дня, подписав центрхава "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша за 62 млн фунтов. Контракт с 25-летним португальцем рассчитан на 5 лет. Прямая замена Гюндогану.
Кроме 60 млн "Волки" получили от "Горожан" еще опорника Томми Дойла в годичную аренду с правом выкупа.
Nunes arrives at City! ???? pic.twitter.com/kawVz5b5DX— Manchester City (@ManCity) September 1, 2023
12:40. "Манчестер Юнайтед" оформил переход голкипера Алтая Байындыра из "Фенербахче". Сумма сделка - 7 млн евро; контракт рассчитан по схеме 4+1.
Зачем 25-летнему турку просиживать лучшие годы за Андре Онана - загадка, но это его дело. А вот "МЮ" можно поздравить - теперь позиция вратаря укомплектована на 120%.
Our GK Union: ➕1️⃣— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023
Welcome to United, @AltayBayindir_1! ????????????#MUFC
12:30. А вот это очень неожиданно. Оказавшись ненужным "Ювентусу", Лео Бонуччи не поехал в пенсионерские лиги, как все, а подписался в суровом берлинском "Унионе"! Контракт с 36-летним защитником оформлен по системе 1+1. Респект легенде за преданность футболу!
Leonardo Bonucci ist Unioner ????⚪ pic.twitter.com/Er7qxwo2yw— 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 1, 2023
12:20. "Реал" отдал в сезонную аренду "Фрозиноне" атакующего полузащитника Рейньера.
21-летний бразилец перебрался в Мадрид в 2020 году за 30 млн, но Винисиуса или Родриго с него не вышло. В предыдущих арендах в "Боруссию" и "Жирону" Рейньер был ужасен, и вот итог.
???????? Reinier è giallazzurro!— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) September 1, 2023
✍???? Il centrocampista classe 2002 arriva a titolo temporaneo dal @realmadrid
➡️ https://t.co/aZDzm9ofvo pic.twitter.com/uZVtGDOlTe
12:10. "Арсенал" отдал в аренду "Ноттингему" левого бека Нуну Тавареша с правом выкупа за 12 млн фунтов. Прошлый сезон 23-летний португалец отбегал в аренде в "Марселе" и был хорош, забив 6 голов в Лиге 1. Повезло Зинченко, однозначно.
Nottingham Forest is delighted to announce the loan signing of Nuno Tavares from @Arsenal ✍️#NFFC | #WelcomeNuno ????????— Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2023
12:05. Не успели начать, а "Челси" уже купил молодого атакующего хавбека. Давненько клуб таких приобретал.
А если серьезно, то за Коула Палмера "Ман Сити" выручил 47 млн евро; контракт подписан на 7 лет. Тодд Боэли и его администрация уже потратили на новичков 1 млрд (!) за три трансферных окна. Сумасшествие.
We had one last away kit post for you…— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2023
Welcome to Chelsea, Cole! ???? pic.twitter.com/wMBRhv0X4s
12:00 Всем привет и добро пожаловать на онлайн, посвященный дедлайну трансферного окна.
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