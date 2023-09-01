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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Объявлены судейские назначения на матчи 6-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Система VAR будет работать на четырех поединках

Объявлены судейские назначения на матчи 6-го тура УПЛ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 6-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

6-й тур

1 сентября

"Верес" - "Черноморец". 17:00. Ровно, "Авангард". Арбитр - Шурман Денис (Киевская область), Арбитр VAR - Пасхал Игорь (Херсон)

2 сентября

"Минай" - "Шахтер". 13:00. Минай, "Минай-Арена". Арбитр - Бондаренко Дмитрий (Одесса),

"Полесье" - "Оболонь". 15:00. Житомир, "Центральный стадион". Арбитр - Копиевский Виктор (Кропивницкий), Арбитр VAR - Козык Ярослав (Мукачево),

"Ворскла" - "Александрия". 17:00. Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского. Арбитр - Блавацкий Роман (Львов),

3 сентября

"Днепр-1" - "ЛНЗ". 13:00 Ужгород, "Авангард". Арбитр - Панчишин Дмитрий (Харьков), Арбитр VAR - Иванов Юрий (Донецкая область),

"Колос" - "Кривбасс". 17:00. Ковалевка, "Колос". Арбитр - Козыряцкий Максим (Запорожье), Арбитр VAR - Деревинский Алексей (Хмельницкий),

"Рух" - "Металлист 1925". 19:00. Львов, "Арена-Львов". Арбитр Задиран Сергей (Киевская область).

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В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ

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