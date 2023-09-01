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Объявлены судейские назначения на матчи 6-го тура УПЛ
Система VAR будет работать на четырех поединках
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 6-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
6-й тур
1 сентября
"Верес" - "Черноморец". 17:00. Ровно, "Авангард". Арбитр - Шурман Денис (Киевская область), Арбитр VAR - Пасхал Игорь (Херсон)
2 сентября
"Минай" - "Шахтер". 13:00. Минай, "Минай-Арена". Арбитр - Бондаренко Дмитрий (Одесса),
"Полесье" - "Оболонь". 15:00. Житомир, "Центральный стадион". Арбитр - Копиевский Виктор (Кропивницкий), Арбитр VAR - Козык Ярослав (Мукачево),
"Ворскла" - "Александрия". 17:00. Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского. Арбитр - Блавацкий Роман (Львов),
3 сентября
"Днепр-1" - "ЛНЗ". 13:00 Ужгород, "Авангард". Арбитр - Панчишин Дмитрий (Харьков), Арбитр VAR - Иванов Юрий (Донецкая область),
"Колос" - "Кривбасс". 17:00. Ковалевка, "Колос". Арбитр - Козыряцкий Максим (Запорожье), Арбитр VAR - Деревинский Алексей (Хмельницкий),
"Рух" - "Металлист 1925". 19:00. Львов, "Арена-Львов". Арбитр Задиран Сергей (Киевская область).
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