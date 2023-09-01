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Бланко: Если Днепр-1 вернется в Днепр, буду рассматривать вариант с переходом

Премьер-лига
(1 голосов)

Таковы реалии

Бланко: Если Днепр-1 вернется в Днепр, буду рассматривать вариант с переходом

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко, вероятно, покинет команду, если она вернется в Днепр.

"Если команда вернется в Днепр, а не останется в Ужгороде, буду серьезно рассматривать вариант с переходом, потому что переезд в Днепр будет опасным для жизни.

Информацию об "Индепендьенте" подтверждаю, это 100% правда.

Мне очень нравилось, как болельщики ко мне относились и какую любовь они дарили. Я извиняюсь, что мы не смогли достичь успехов в еврокубках", - сказал Бланко в комментарии Telegram-каналу "Дніпрянин".

Ранее была информация, что "Днепр-1" в случае неудачи в еврокубках вернется в родной город. Как известно, днепровская команда завершила выступления на международной арене, вылетев из Лиги конференций после поражения от словацкого "Спартака".

Контракт Бланко с "Днепром-1" действителен до лета 2025 года.

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В статье: СК Днепр-1 Доминго Бланко
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Комментарии (4)
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AleksBond85 (Кривой Рог)
01.09.2023 в 14:23
невелика потеря...один хрен с такой игрой в УПЛ этим рагулям место выше 7 не занять
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0
-1
avatar
Moro (Київ)
01.09.2023 в 14:34
ти то куди с кривим рогом))) рагулі..., а з якого турніру твоя команда вилетіла? а, ну з якого, бо вона туди не попала взагалі? так і не 3,14 зди, зі школи вже повернувся?
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0
0
Грязный Гаррик (C)
01.09.2023 в 13:13
Странный тип...млн людей живет в Днепре и не плачут...зп платят и еще выбирает - только Ужгород)))Смешно,пускай валит на все 4...Э Бланко?
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+1
-1
Romanik2806 (Киев)
01.09.2023 в 14:25
млн людей в Дніпрі живуть от без виході. А в нього вихід є завжди. В нього вільний вїзд і виїзд , бо він іноземець.
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+1
0

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