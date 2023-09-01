Бланко: Если Днепр-1 вернется в Днепр, буду рассматривать вариант с переходом

Полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко, вероятно, покинет команду, если она вернется в Днепр.

"Если команда вернется в Днепр, а не останется в Ужгороде, буду серьезно рассматривать вариант с переходом, потому что переезд в Днепр будет опасным для жизни. Информацию об "Индепендьенте" подтверждаю, это 100% правда. Мне очень нравилось, как болельщики ко мне относились и какую любовь они дарили. Я извиняюсь, что мы не смогли достичь успехов в еврокубках", - сказал Бланко в комментарии Telegram-каналу "Дніпрянин".

Ранее была информация, что "Днепр-1" в случае неудачи в еврокубках вернется в родной город. Как известно, днепровская команда завершила выступления на международной арене, вылетев из Лиги конференций после поражения от словацкого "Спартака".

Контракт Бланко с "Днепром-1" действителен до лета 2025 года.