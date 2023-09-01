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Левый защитник сборной Танзании перейдет в Шахтер
Плюс один новичок
Фото: Instagram
Левый защитник "Зюлте Варегем" Новатус Мироши перешел в "Шахтер". Об этом сообщает журналист Эрик Ндагидзе.
Аренда, или полноценный трансфер – источник не указывает.
Мироши - воспитанник израильского "Маккаби Тель-Авив", но так и не дебютировал за клуб. Летом 2021 года Мироши на правах аренды перешёл в "Бейтар Тель-Авив Рамла".
Летом 2022 года он стал игроком в бельгийского "Зюлте-Варегем". В минувшем сезоне он отыграл 36 матчей и сделал 2 ассистиа. В его активе также 13 поединков за сборную Танзании.
Заметим, что "Шахтер" в своих соцсетях намекнул на подписание очередного новичка.
А Новатус уже подписался на аккаунт донецкого клуба в Instagram.
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