Левый защитник сборной Танзании перейдет в Шахтер

Левый защитник "Зюлте Варегем" Новатус Мироши перешел в "Шахтер". Об этом сообщает журналист Эрик Ндагидзе.

Аренда, или полноценный трансфер – источник не указывает.

Мироши - воспитанник израильского "Маккаби Тель-Авив", но так и не дебютировал за клуб. Летом 2021 года Мироши на правах аренды перешёл в "Бейтар Тель-Авив Рамла".

Летом 2022 года он стал игроком в бельгийского "Зюлте-Варегем". В минувшем сезоне он отыграл 36 матчей и сделал 2 ассистиа. В его активе также 13 поединков за сборную Танзании.

Заметим, что "Шахтер" в своих соцсетях намекнул на подписание очередного новичка.

А Новатус уже подписался на аккаунт донецкого клуба в Instagram.