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Левый защитник сборной Танзании перейдет в Шахтер

Премьер-лига
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Левый защитник сборной Танзании перейдет в Шахтер

Фото: Instagram

Новина українською

Левый защитник "Зюлте Варегем" Новатус Мироши перешел в "Шахтер". Об этом сообщает журналист Эрик Ндагидзе.

Аренда, или полноценный трансфер – источник не указывает.

Мироши - воспитанник израильского "Маккаби Тель-Авив", но так и не дебютировал за клуб. Летом 2021 года Мироши на правах аренды перешёл в "Бейтар Тель-Авив Рамла".

Летом 2022 года он стал игроком в бельгийского "Зюлте-Варегем". В минувшем сезоне он отыграл 36 матчей и сделал 2 ассистиа. В его активе также 13 поединков за сборную Танзании.

Заметим, что "Шахтер" в своих соцсетях намекнул на подписание очередного новичка.

А Новатус уже подписался на аккаунт донецкого клуба в Instagram.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
01.09.2023 в 13:54
Потрібен лівий вінгер, а вони незрозуміло кого в захист беруть. Хоча є грузин, який скоріше всього буде першим номером і педріньо для ротації. Ще є третій топалов, на пожарний випадок. На кой цей танзанець? Вже таджик з якого племені штани протирає, не ясно для чого брали. То ще один аніматор буде
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FC Energy (Новая Каховка)
01.09.2023 в 14:43
все новички - молодые, до 20 лет. Таджик очень молодой, и дешевый. Не продлят - потери нет.
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Kondor (Веселе)
01.09.2023 в 14:55
И ,вообще,неприятно подобное лицемерное участие.
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