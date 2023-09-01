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Верес - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Верес - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Верес - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: НК Верес

UA-Футбол
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Шестой тур УПЛ стартует матчем между двумя командами, по-разному начавшими чемпионат. "Верес" находится в кризисе, команда борется как с игровыми, так и с организационными трудностями. В то время как "Черноморец" благодаря тренерскому мастерству Григорчука приобретает зрительские симпатии. Увидим, что из этого выйдет на поле в их очном противостоянии.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в пятницу, первого сентября. В 17.00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы.

УПЛ. 6 тур
Ровно. Стадион "Авангард"

“Верес” 17:00 “Черноморец”

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports

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