Верес - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Шестой тур УПЛ стартует матчем между двумя командами, по-разному начавшими чемпионат. "Верес" находится в кризисе, команда борется как с игровыми, так и с организационными трудностями. В то время как "Черноморец" благодаря тренерскому мастерству Григорчука приобретает зрительские симпатии. Увидим, что из этого выйдет на поле в их очном противостоянии.

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Матч состоится в пятницу, первого сентября. В 17.00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы.

УПЛ. 6 тур

Ровно. Стадион "Авангард"

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