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Минай подписал воспитанника Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Он уже играл за закарпатский клуб

Минай подписал воспитанника Динамо

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" объявил о подписании контракта с центральным защитником Александром Мельником.

Срок соглашения не раскрывается.

23-летний футболист ранее выступал за закарпатцев - вторую часть прошлого сезона на правах аренды из "Александрии". В составе закарпатской команды Мельник сыграл 13 матчей, без результативных действий. Всего на счету Мельника 32 игры в элите украинского футбола.

Напомним, Мельник является воспитанником киевского "Динамо". В структуре столичного клуба находился с 2016 по 2019 годы, но за главную команду "бело-синих" так и не дебютировал. Выступал в аренде за киевский "Арсенал" и "Александрию". В июле 2019 года стал полноценным игроком "горожан", а в августе 2023 года покинул команду Руслана Ротаня.

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В статье: ФК Минай Александр Мельник
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Источник:
ФК Минай

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