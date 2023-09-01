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Минай подписал воспитанника Динамо
Он уже играл за закарпатский клуб
Фото: ФК Минай
"Минай" объявил о подписании контракта с центральным защитником Александром Мельником.
Срок соглашения не раскрывается.
23-летний футболист ранее выступал за закарпатцев - вторую часть прошлого сезона на правах аренды из "Александрии". В составе закарпатской команды Мельник сыграл 13 матчей, без результативных действий. Всего на счету Мельника 32 игры в элите украинского футбола.
Напомним, Мельник является воспитанником киевского "Динамо". В структуре столичного клуба находился с 2016 по 2019 годы, но за главную команду "бело-синих" так и не дебютировал. Выступал в аренде за киевский "Арсенал" и "Александрию". В июле 2019 года стал полноценным игроком "горожан", а в августе 2023 года покинул команду Руслана Ротаня.
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