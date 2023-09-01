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Минай - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
instagram.com/minaj_footballclub
"Минай" в этом сезоне еще не побеждал, но уже стал грозой авторитетов – отобрал очки у "Днепра-1" и "Зари", способствовав тренерским изменениям в этих командах. Не попадет ли в ловушку "Шахтер"? Патрик ван Леувен должен учесть ошибки коллег.
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Матч шестого тура УПЛ "Минай" – "Шахтер" состоится в субботу, второго сентября 2023-го года, в 13:00. Домашние матчи "Миная" транслируются по нескольким ресурсам: канал "Спорт 1", YuoTube-канал "УПЛ-ТВ", а также региональные каналы Общественного вещания.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за происходящим благодаря текстовой онлайн трансляции от UA–Футбол >>>
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