Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Минай" в этом сезоне еще не побеждал, но уже стал грозой авторитетов – отобрал очки у "Днепра-1" и "Зари", способствовав тренерским изменениям в этих командах. Не попадет ли в ловушку "Шахтер"? Патрик ван Леувен должен учесть ошибки коллег.
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч шестого тура УПЛ "Минай" – "Шахтер" состоится в субботу, второго сентября 2023-го года, в 13:00. Домашние матчи "Миная" транслируются по нескольким ресурсам: канал "Спорт 1", YuoTube-канал "УПЛ-ТВ", а также региональные каналы Общественного вещания.
УПЛ. Шестой тур. 02.09.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Дмитрий Бондаренко
"Минай" 13:00 "Шахтер"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Спорт 1, Общественное
Популярное сейчас
- Сложный выезд Шахтера, возможный дебют Яремчука, Арсенал vs МЮ. Расписание матчей на выходные
- Первая победа Вереса в УПЛ, Яремчук в Испании, Русин в Англии. Главные новости за 1 сентября
- Заря подписала двух хавбеков - бразильца и тоголезца
- ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО