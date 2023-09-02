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Минай - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Минай - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" в этом сезоне еще не побеждал, но уже стал грозой авторитетов – отобрал очки у "Днепра-1" и "Зари", способствовав тренерским изменениям в этих командах. Не попадет ли в ловушку "Шахтер"? Патрик ван Леувен должен учесть ошибки коллег.

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Матч шестого тура УПЛ "Минай" – "Шахтер" состоится в субботу, второго сентября 2023-го года, в 13:00. Домашние матчи "Миная" транслируются по нескольким ресурсам: канал "Спорт 1", YuoTube-канал "УПЛ-ТВ", а также региональные каналы Общественного вещания.

УПЛ. Шестой тур. 02.09.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Дмитрий Бондаренко

"Минай" 13:00 "Шахтер"

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