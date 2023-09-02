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Полесье - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Полесье - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Полесье - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" хорошо влилось в течение УПЛ – эта команда сейчас идет в группе лидеров. У "Оболони" более скромные амбиции, однако команда из Киева показывает, что ее рано сбросили со счетов. Бороться она способна.

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Очный матч двух новичков УПЛ пройдет в рамках шестого тура в субботу, второго сентября 2023-го года, в 15:00. Трансляторы выступят ОТТ-платформы. Смотреть можно в этой новости бесплатно.

Полесье (Житомир) 15:00 Оболонь (Киев)

VBET Лига. 6-й тур

2 сентября Житомир, Стадион "Полесье"

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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Трансляція матчу Полісся - Оболонь
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