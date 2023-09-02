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Полесье - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Полесье" хорошо влилось в течение УПЛ – эта команда сейчас идет в группе лидеров. У "Оболони" более скромные амбиции, однако команда из Киева показывает, что ее рано сбросили со счетов. Бороться она способна.
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Очный матч двух новичков УПЛ пройдет в рамках шестого тура в субботу, второго сентября 2023-го года, в 15:00. Трансляторы выступят ОТТ-платформы. Смотреть можно в этой новости бесплатно.
Полесье (Житомир) 15:00 Оболонь (Киев)
VBET Лига. 6-й тур
2 сентября Житомир, Стадион "Полесье"
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Видеотрансляция: MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
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