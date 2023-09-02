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Ворскла - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
У этого противостояния есть интересная история. "Ворскла" и "Александрия" в прошлом чемпионате боролись за еврокубки, что обернулось триумфом полтавчан и печалью александрийцев. Хотя в очном поединке второго круга лучше была именно команда Руслана Ротаня.
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Как будет в этот раз? Узнаем с видеотрансляции, которая запланирована на субботу, второе сентября, на 17:00. Сигнал предоставлен ОТТ-платформами Украины. Смотреть бесплатно можно в этой новости.
УПЛ. 6 тур
Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Арбитр в поле — Роман Блавацкий
"Ворскла" 17:00 "Александрия"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
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