Суркис не планирует увольнять Луческу после вылета из еврокубков, - СМИ

Президент " Динамо " Игорь Суркис не собирается прекращать сотрудничество с главным тренером команды Мирчей Луческу после вылета из еврокубков, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, главная цель, которая стоит перед Луческу на этот сезон - золотые медали УПЛ.

Прощание с Мирчей до окончания его контратки (лето 2024 года) возможно только в том случае, если во время чемпионата станет понятно, что выполнить задание невозможно.

Напомним, что "Динамо" не смогло протий "Бешикташ" в квалификации Лиги конференций (2:3, 0:1) и впервые за 18 лет осталось без группы еврокубков.