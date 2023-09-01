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Суркис не планирует увольнять Луческу после вылета из еврокубков, - СМИ
Главная задача на сезон - чемпионство в УПЛ
Президент "
По информации источника, главная цель, которая стоит перед Луческу на этот сезон - золотые медали УПЛ.
Прощание с Мирчей до окончания его контратки (лето 2024 года) возможно только в том случае, если во время чемпионата станет понятно, что выполнить задание невозможно.
Напомним, что "Динамо" не смогло протий "Бешикташ" в квалификации Лиги конференций (2:3, 0:1) и впервые за 18 лет осталось без группы еврокубков.
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