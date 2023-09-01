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Суркис не планирует увольнять Луческу после вылета из еврокубков, - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Главная задача на сезон - чемпионство в УПЛ

Суркис не планирует увольнять Луческу после вылета из еврокубков, - СМИ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис не собирается прекращать сотрудничество с главным тренером команды Мирчей Луческу после вылета из еврокубков, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, главная цель, которая стоит перед Луческу на этот сезон - золотые медали УПЛ.

Прощание с Мирчей до окончания его контратки (лето 2024 года) возможно только в том случае, если во время чемпионата станет понятно, что выполнить задание невозможно.

Напомним, что "Динамо" не смогло протий "Бешикташ" в квалификации Лиги конференций (2:3, 0:1) и впервые за 18 лет осталось без группы еврокубков.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Консул (Звягель )
01.09.2023 в 16:57
Cуркісам вже все по цимбалам
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alex.belogubko (одесса)
01.09.2023 в 16:55
та не будет у вас не чего --за пятёрку будете бороться в дворовом УПЛ
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Лекарь (село Дарниця)
01.09.2023 в 16:51
Усе правильно, корабель має потонути зі всіма щурами на борту. Вперед, Динамо! На дно!
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