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Шахтер арендовал защитника сборной Танзании
Горняки продолжают усиливать оборону
shakhtar.com
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"Горняки" арендовали игрока у бельгийского клуба "Зюлте Варегем" до окончания текущего сезона.
Мироши начинал карьеру в танзанийском клубе "Азам", откуда в 2020 году перешел в "Маккаби" (Тель-Авив). Сезон-2021/22 провел в аренде за тель-авовский "Бейтар" (26 матчей, 1 гол). Летом 2022 года подписал трехлетний контракт с бельгийским клубом "Зюлте Варегем" (38 матчей, 2 ассиста).
Является игроком сборной Танзании, за которую дебютировал 2 сентября 2021 года и провел 13 матчей (2 гола).
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