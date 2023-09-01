Шахтер арендовал защитника сборной Танзании

" Шахтер " объявил о подписании 20-летнего защитника Новатуса Мироши.

"Горняки" арендовали игрока у бельгийского клуба "Зюлте Варегем" до окончания текущего сезона.

Мироши начинал карьеру в танзанийском клубе "Азам", откуда в 2020 году перешел в "Маккаби" (Тель-Авив). Сезон-2021/22 провел в аренде за тель-авовский "Бейтар" (26 матчей, 1 гол). Летом 2022 года подписал трехлетний контракт с бельгийским клубом "Зюлте Варегем" (38 матчей, 2 ассиста).

Является игроком сборной Танзании, за которую дебютировал 2 сентября 2021 года и провел 13 матчей (2 гола).