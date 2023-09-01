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Шахтер арендовал защитника сборной Танзании

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки продолжают усиливать оборону

Шахтер арендовал защитника сборной Танзании

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявил о подписании 20-летнего защитника Новатуса Мироши.

"Горняки" арендовали игрока у бельгийского клуба "Зюлте Варегем" до окончания текущего сезона.

Мироши начинал карьеру в танзанийском клубе "Азам", откуда в 2020 году перешел в "Маккаби" (Тель-Авив). Сезон-2021/22 провел в аренде за тель-авовский "Бейтар" (26 матчей, 1 гол). Летом 2022 года подписал трехлетний контракт с бельгийским клубом "Зюлте Варегем" (38 матчей, 2 ассиста).

Является игроком сборной Танзании, за которую дебютировал 2 сентября 2021 года и провел 13 матчей (2 гола).

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
01.09.2023 в 19:20
Что-то новенькое!
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