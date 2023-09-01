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ЛНЗ арендовал у Кривбасса Хобленко

Премьер-лига
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До конца первой половины текущего сезона

ЛНЗ арендовал у Кривбасса Хобленко

instagram.com/fclnz

Новина українською

ЛНЗ арендовал у "Кривбасса" 29-летнего форварда Алексея Хобленко.

Арендное соглашение рассчитано до конца первой половины текущего сезона.

В прошлом сезоне Хобленко сыграл в УПЛ 8 матчей, забил 1 гол. Всего за "Кривбасс" с 2021 года форвард провел 28 официальных матчей, отличился 12 голами.

Вторую часть сезона-2022/23 провел в аренде в "Карпатах": 8 матчей, 1 гол.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК Кривбас

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