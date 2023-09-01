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ЛНЗ арендовал у Кривбасса Хобленко
До конца первой половины текущего сезона
instagram.com/fclnz
Арендное соглашение рассчитано до конца первой половины текущего сезона.
В прошлом сезоне Хобленко сыграл в УПЛ 8 матчей, забил 1 гол. Всего за "Кривбасс" с 2021 года форвард провел 28 официальных матчей, отличился 12 голами.
Вторую часть сезона-2022/23 провел в аренде в "Карпатах": 8 матчей, 1 гол.
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Источник:ФК Кривбас
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