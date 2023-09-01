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УПЛ. Верес — Черноморец 3:1. Ровенчане показали характер
Неожиданная победа подопечных Лавриненко
УПЛ
УПЛ. 6-й тур
1 сентября. Ровно, стадион "Авангард"
Арбитр в поле — Денис Шурман
"Верес" — "Черноморец" 3:1
Голы: Яго 35 (пен), С. Шарай 45+3, В. Шарай 70 — Путря 24 (пен)
"Верес": Паст, Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко, Кучеренко, Кучеров, Яго (Шестаков 62), С. Шарай (Близниченко 74), В. Шарай (Свитюха 90+1), Гайдучик (Марусич 74)
Запасные: Когут, Коркодим, Жулио Сезар, Близниченко, Шестаков, Марусич, Хондак, Свитюха
"Черноморец": Шевченко, Путря, Гучек, Салюк, Ермаков, Кузык (Дада 80), Васильев (Бойчук 85), Шпорн (Вакула 79), Штогрин (Иеде 85), Авагимян (Хадида 79), Брагару
Запасные: Билык, Варакута, Хадида, Бойчук, Вакула, Иеде, Дада, Сытников, Ухань, Данилюк
Предупреждения: Паст 22, Кузык 29, Гакман 48, В.Шарай 80 — Авагимян 17. Васильев 54, Путря 90+3
Удаление: Салюк 10 (пряма червона)
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