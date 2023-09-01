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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Верес — Черноморец 3:1. Ровенчане показали характер

Премьер-лига
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Неожиданная победа подопечных Лавриненко

УПЛ. Верес — Черноморец 3:1. Ровенчане показали характер

УПЛ

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

УПЛ. 6-й тур

1 сентября. Ровно, стадион "Авангард"

Арбитр в поле — Денис Шурман

"Верес" — "Черноморец" 3:1

Голы: Яго 35 (пен), С. Шарай 45+3, В. Шарай 70 — Путря 24 (пен)

"Верес": Паст, Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко, Кучеренко, Кучеров, Яго (Шестаков 62), С. Шарай (Близниченко 74), В. Шарай (Свитюха 90+1), Гайдучик (Марусич 74)

Запасные: Когут, Коркодим, Жулио Сезар, Близниченко, Шестаков, Марусич, Хондак, Свитюха

"Черноморец": Шевченко, Путря, Гучек, Салюк, Ермаков, Кузык (Дада 80), Васильев (Бойчук 85), Шпорн (Вакула 79), Штогрин (Иеде 85), Авагимян (Хадида 79), Брагару

Запасные: Билык, Варакута, Хадида, Бойчук, Вакула, Иеде, Дада, Сытников, Ухань, Данилюк

Предупреждения: Паст 22, Кузык 29, Гакман 48, В.Шарай 80 — Авагимян 17. Васильев 54, Путря 90+3

Удаление: Салюк 10 (пряма червона)

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) УПЛ
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