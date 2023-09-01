  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Оболони: В матче с Полесьем хотим показать, что не только деньги играют в футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Оболони: В матче с Полесьем хотим показать, что не только деньги играют в футбол

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Владислав Приймак - о старте сезона и грядущем матче с Полесьем

Хавбек Оболони: В матче с Полесьем хотим показать, что не только деньги играют в футбол

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

Хавбек "Оболони" Владислав Приймак рассказал о старте сезона и поделился ожиданиями от матча 6-го тура УПЛ с "Полесьем", который состоится 2 сентября.

– Перед началом сезона команде прогнозировали зону вылета. Именно поэтому для многих результаты "Оболони" в стартовых турах стали большой неожиданностью. И вот интересно, для тебя такие результаты команды неожиданные или все же вас сразу настраивали на то, чтобы выходить и играть против каждого соперника?

– Конечно, мы играем против всех очень сильных команд. И вот такие победы, как над "Днепром-1", который является одним из лидеров чемпионата, это все добавляет команде мотивации и понимания того, что с любим соперником и где угодно в нашей стране можно играть. Только нужно верить в свои силы и делать ставку на наш мужественный коллектив, который сражается с первой до последней минуты и отдается на поле на максимум. Если такая самоотдача будет на 100%, то результат должен прийти.

– Впереди игра против "Полесья". Это амбициозная команда, с планами на сезон – выход в еврокубки. Расскажи, как команда готовится к этому сопернику?

– Мы готовимся в обычном режиме. Каждый в голове держит то, что нам предстоит непростая игра, в принципе, как и любая. Потому настраиваемся дать бой и хотим показать, что не только деньги играют в футбол.

По теме
yellow-arrow
Фати укатил в АПЛ, а Русин – в Чемпионшип. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Кривбасс подписал двух ганцев - форварда и защитника
yellow-arrow
Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) Владислав Приймак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Оболонь

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
01.09.2023 в 21:13
судьи тоже играют футбол --кто заплатил тот и ставит музыку
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде