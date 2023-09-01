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Хавбек Оболони: В матче с Полесьем хотим показать, что не только деньги играют в футбол
Владислав Приймак - о старте сезона и грядущем матче с Полесьем
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Хавбек "
– Перед началом сезона команде прогнозировали зону вылета. Именно поэтому для многих результаты "Оболони" в стартовых турах стали большой неожиданностью. И вот интересно, для тебя такие результаты команды неожиданные или все же вас сразу настраивали на то, чтобы выходить и играть против каждого соперника?
– Конечно, мы играем против всех очень сильных команд. И вот такие победы, как над "Днепром-1", который является одним из лидеров чемпионата, это все добавляет команде мотивации и понимания того, что с любим соперником и где угодно в нашей стране можно играть. Только нужно верить в свои силы и делать ставку на наш мужественный коллектив, который сражается с первой до последней минуты и отдается на поле на максимум. Если такая самоотдача будет на 100%, то результат должен прийти.
– Впереди игра против "Полесья". Это амбициозная команда, с планами на сезон – выход в еврокубки. Расскажи, как команда готовится к этому сопернику?
– Мы готовимся в обычном режиме. Каждый в голове держит то, что нам предстоит непростая игра, в принципе, как и любая. Потому настраиваемся дать бой и хотим показать, что не только деньги играют в футбол.
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