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"Пока не знаю что делать", - Валеф может покинуть Днепр-1
Решение будет приниматься на днях
scdnipro1.com.ua
Бразильский голкипер "
"Решение о возможном поиске клуба будет решаться на днях, пока не знаю, что делать", – сказал Валеф.
Ранее была информация о том, что легионеры клуба могут покинуть "Днепр-1", если команда будет базироваться в Днепре, а не в Ужгороде. В частности,
Напомним, что Валеф стал игроком "Днепра-1" летом 2022 года. В этом сезоне на поле не выходил, а в прошлом сезоне провел 26 матчей, в которых пропустил 25 голов и 10 поединков отстоял на ноль.
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