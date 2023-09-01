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"Пока не знаю что делать", - Валеф может покинуть Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Решение будет приниматься на днях

"Пока не знаю что делать", - Валеф может покинуть Днепр-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Бразильский голкипер "Днепра-1" Макс Валеф заявил о том, что возможно, покинет днепровский клуб.

"Решение о возможном поиске клуба будет решаться на днях, пока не знаю, что делать", – сказал Валеф.

Ранее была информация о том, что легионеры клуба могут покинуть "Днепр-1", если команда будет базироваться в Днепре, а не в Ужгороде. В частности, в таком ключе высказывался Доминго Бланко.

Напомним, что Валеф стал игроком "Днепра-1" летом 2022 года. В этом сезоне на поле не выходил, а в прошлом сезоне провел 26 матчей, в которых пропустил 25 голов и 10 поединков отстоял на ноль.

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В статье: СК Днепр-1 Макс Валеф
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