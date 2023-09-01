Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла — Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Ворскла — Александрия, Украинская Премьер-лига, 2 сентября 2023
Фото: пресслужби ФК "Ворскла"
Победа полтавчан над "Черноморцем" помогла команде выбраться из зоны вылета. Теперь они встретятся с командой, которая довольно неплохо стартовала в новом сезоне. Сможет ли "Ворскла" снова добыть три очка и подняться в верхнюю половину таблицы?
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок "Ворскла" — "Александрия" состоится в субботу, 2 сентября, на стадионе “Ворскла” им. О. Бутовского в Полтаве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Смотрите матч в прямом эфире на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.
Также сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир. А после финального свистка вы сможете ознакомиться с аналитическим отчетом и посмотреть видеообзор с самыми интересными моментами матча.
Популярное сейчас
- Тренер Славии: После ответного матча я стал больше уважать Зарю
- Яремчук прибыл в Испанию для завершения трансфера в Валенсию
- Таблица коэффициентов. Крошками сыт не будешь
- Украинский тренер отказал Заре: он за границей и не хочет возвращаться
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО