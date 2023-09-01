  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла — Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла — Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Ворскла — Александрия, Украинская Премьер-лига, 2 сентября 2023

Ворскла — Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Ворскла"

UA-Футбол
Новина українською

Победа полтавчан над "Черноморцем" помогла команде выбраться из зоны вылета. Теперь они встретятся с командой, которая довольно неплохо стартовала в новом сезоне. Сможет ли "Ворскла" снова добыть три очка и подняться в верхнюю половину таблицы?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Ворскла" — "Александрия" состоится в субботу, 2 сентября, на стадионе “Ворскла” им. О. Бутовского в Полтаве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Смотрите матч в прямом эфире на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Ворскла — Александрия
Смотреть трансляцию

Также сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир. А после финального свистка вы сможете ознакомиться с аналитическим отчетом и посмотреть видеообзор с самыми интересными моментами матча.

По теме
yellow-arrow
Фати укатил в АПЛ, а Русин – в Чемпионшип. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Кривбасс подписал двух ганцев - форварда и защитника
yellow-arrow
Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) телетрансляции ФК Александрия УПЛ Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде