Ворскла — Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Победа полтавчан над "Черноморцем" помогла команде выбраться из зоны вылета. Теперь они встретятся с командой, которая довольно неплохо стартовала в новом сезоне. Сможет ли "Ворскла" снова добыть три очка и подняться в верхнюю половину таблицы?

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Поединок "Ворскла" — "Александрия" состоится в субботу, 2 сентября, на стадионе “Ворскла” им. О. Бутовского в Полтаве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Смотрите матч в прямом эфире на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Ворскла — Александрия Смотреть трансляцию

Также сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир. А после финального свистка вы сможете ознакомиться с аналитическим отчетом и посмотреть видеообзор с самыми интересными моментами матча.