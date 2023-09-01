Кривбасс подписал двух ганцев - форварда и защитника

В последний день трансферного окна " Кривбасс " заявил еще двое новичков.

Ими стали 23-летний центральный защитник Ядом Конаду, футболист сборной Ганы и 19-летний нападающий Принс Квабена Аду, выступавший за сборную Ганы U-20.

С Принсом, который пришел на правах свободного агента, подписан долгосрочный контракт сроком 4 года. Конаду арендован на 1 год, также у "Кривбасса" будет право выкупа.

С футболистами уже подписаны контракты и они заявлены на текущий сезон УПЛ, но еще не прибыли в расположение клуба.

Ядом Конаду родился 10 июня 2000 года. Рост – 191 см, вес – 79 кг. Начал карьеру в 2018 году в местном "Тема Юнайтед". После чего с 2018 по 2022 год защищал цвета WAFA (Западноафриканская Футбольная Академия). В 2022 году стал футболистом "Хартс оф Оук", одного из грандов чемпионата Ганы. В прошлом сезоне выступал за белорусскую "Ислочь".

Конаду является игроком сборной Ганы, за которую сыграл 7 матчей, забил 1 гол. Дебютировал за национальную сборную 24 июля 2022 в 22-летнем возрасте. Также вызывался в сборную Ганы U-23.

Принс Квабена Аду родился 23 сентября 2003 года в городе Суньяне, Гана. Рост – 180 см, вес – 77 кг. Воспитанник Академии ганского "Бечем Юнайтед". Дебют за главную команду клуба 29 декабря 2019 в 16-летнем возрасте. Вызвался в сборную Ганы U-20, но из-за травмы пропустил финальную часть Кубка африканских наций в 2021 году.