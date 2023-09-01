Григорчук: Я хочу знать, действительно ли судьи независимы в своих решениях

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал игру команды в поединке 6-го тура УПЛ с "Вересом" (1:3).

"Конечно, удаление на десятой минуте матча повлияло на игру команды. И повлияло отрицательно.

Вы меня спрашиваете о судьях? Я не хочу об этом говорить. Я все сказал еще после игры с "Ворсклой". Но наверняка это нужно повторить снова. Все, что я говорил – это мои наблюдения, мое ощущение происходящего. В этом направлении, по моему мнению, не все хорошо. Я не вижу никакого прогресса. Все хуже и хуже. Говорить бессмысленно, надо действовать.

Я не считаю, что у нас нет квалифицированных судей. Но даже те, кого я считаю квалифицированными, по моему мнению, работают хуже, чем могли бы.

Перед игрой я запретил футболистам падать, симулировать, общаться с судьями, давить на судей со скамейки запасных. Это минимум, который мы можем сделать. Но у нас масса вопросов к судьям. Я хочу знать, действительно ли они независимы в своих решениях. Я об этом только догадываюсь. Не верю, что они сами принимают такие решения.

Нужно развивать футбол. А пока о прогрессе речь не идет. Нужно вместе разбираться. Если арбитр ошибся – пусть он скажет потом: "Я ошибся". И потом у нас вопросов никаких не будет", - сказал Григорчук.