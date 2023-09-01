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Металлист 1925 арендовал у Шахтера Фарину
Усиление и для харьковчан
metalist1925.com
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Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона.
Основная позиция игрока – левый защитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 74-м номером.
На профессиональном уровне Фарина с 2020 года играет за донецкий "Шахтер", за юношескую команду провел 45 матчей, в которых отличился 3 голами. За основной состав дебютировал в заключительном матче прошлого сезона против "Ворсклы" и уже в этом сезоне сыграл против "Вереса".
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