Металлист 1925 арендовал у Шахтера Фарину

" Металлист 1925 " объявил об аренде 20-летнгео защитника "Шахтера" Марьяна Фарины.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона.

Основная позиция игрока – левый защитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 74-м номером.

На профессиональном уровне Фарина с 2020 года играет за донецкий "Шахтер", за юношескую команду провел 45 матчей, в которых отличился 3 голами. За основной состав дебютировал в заключительном матче прошлого сезона против "Ворсклы" и уже в этом сезоне сыграл против "Вереса".