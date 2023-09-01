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Металлист 1925 арендовал у Шахтера Фарину

Премьер-лига
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Усиление и для харьковчан

Металлист 1925 арендовал у Шахтера Фарину

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" объявил об аренде 20-летнгео защитника "Шахтера" Марьяна Фарины.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона.

Основная позиция игрока – левый защитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 74-м номером.

На профессиональном уровне Фарина с 2020 года играет за донецкий "Шахтер", за юношескую команду провел 45 матчей, в которых отличился 3 голами. За основной состав дебютировал в заключительном матче прошлого сезона против "Ворсклы" и уже в этом сезоне сыграл против "Вереса".

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925

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