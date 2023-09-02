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Александрия арендовала 21-летнего хавбека Ворсклы

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем Кулаковский отправился в аренду в Александрию

Александрия арендовала 21-летнего хавбека Ворсклы

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" арендовала у "Ворсклы" 21-летнего полузащитника Артема Кулаковского.

Аренда рассчитана до конца сезона, также у "горожан" будет право выкупа игрока.

Полузащитник начинал свой футбольный путь в харьковском "Металлисте", в 2017 году перебрался в структуру киевского "Динамо".

Также выступал за клубы: "Металлист", "Динамо", "Ворскла", "Горняк-Спорт".

Был игроком юношеских сборных Украины: U-16, U-17, U-18, U-21.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
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