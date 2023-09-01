Заря подписала двух хавбеков - бразильца и тоголезца

" Заря " объявила о подписании двух иностранцев.

Новичками команды стали полузащитники Уэнделл и Азиангбе.

По данным СМИ, речь идет об аренде.

19-летний бразилец Уэнделл дос Сантос из структуры "Гойаса", играл за молодежную команду.

20-летний Жан Клод Азиангбе до недавнего времени выступал за Аль-Наср (Дубай), за который сыграл 29 поединков. Кроме того, на его счету есть также 2 матча за сборную Того.