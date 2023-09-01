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Заря подписала двух хавбеков - бразильца и тоголезца
СМИ пишут об аренде
zarya-lugansk.com
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Новичками команды стали полузащитники Уэнделл и Азиангбе.
По данным СМИ, речь идет об аренде.
19-летний бразилец Уэнделл дос Сантос из структуры "Гойаса", играл за молодежную команду.
20-летний Жан Клод Азиангбе до недавнего времени выступал за Аль-Наср (Дубай), за который сыграл 29 поединков. Кроме того, на его счету есть также 2 матча за сборную Того.
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Источник:ФК Зоря
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