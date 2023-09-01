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Заря подписала двух хавбеков - бразильца и тоголезца

Премьер-лига
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СМИ пишут об аренде

Заря подписала двух хавбеков - бразильца и тоголезца

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" объявила о подписании двух иностранцев.

Новичками команды стали полузащитники Уэнделл и Азиангбе.

По данным СМИ, речь идет об аренде.

19-летний бразилец Уэнделл дос Сантос из структуры "Гойаса", играл за молодежную команду.

20-летний Жан Клод Азиангбе до недавнего времени выступал за Аль-Наср (Дубай), за который сыграл 29 поединков. Кроме того, на его счету есть также 2 матча за сборную Того.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Зоря

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