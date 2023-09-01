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Шахтер подписал экс-голкипера Динамо Рудько
Горнякам нужен был игрок во вратарскую линию
фото из свободных источников
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Клуб еще не объявил о подписании кипера, но профиль игрока уже появился в официальной заявке на сайте УПЛ.
Футболист пришел в "Шахтер" на правах свободного агента.
До "Леха" голкипер в течение трех сезонов выступал за кипрский "Пафос", в который перешел из "Динамо".
В "Динамо" Рудько находился с 2016 по 2018 годы провел 29 матчей, из них 8 — "на ноль". Был основным голкипером киевлян в групповом турнире Лиги чемпионов — 2016/17.
Напомним, что летом "Шахтер" продал Анатолия Трубина в "Бенфику", Никита Шевченко перебрался в "Черноморец", а Андрей Пятов завершил игровую карьеру.
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