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Шахтер подписал экс-голкипера Динамо Рудько

Премьер-лига
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Шахтер подписал экс-голкипера Динамо Рудько

фото из свободных источников

Новина українською

"Шахтер" подписал 31-летнего голкипера Артура Рудько, который последний год был связан контрактом с "Металлистом", но выступал на правах аренды за "Лех".

Клуб еще не объявил о подписании кипера, но профиль игрока уже появился в официальной заявке на сайте УПЛ.

Футболист пришел в "Шахтер" на правах свободного агента.

До "Леха" голкипер в течение трех сезонов выступал за кипрский "Пафос", в который перешел из "Динамо".

В "Динамо" Рудько находился с 2016 по 2018 годы провел 29 матчей, из них 8 — "на ноль". Был основным голкипером киевлян в групповом турнире Лиги чемпионов — 2016/17.

Напомним, что летом "Шахтер" продал Анатолия Трубина в "Бенфику", Никита Шевченко перебрался в "Черноморец", а Андрей Пятов завершил игровую карьеру.

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В статье: Артур Рудько Шахтер (Донецк)
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Источник:
УПЛ

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