Полесье — Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Еще в прошлом сезоне "Полесье" и "Оболонь" играли в Первой лиге, а уже сейчас выясняют отношения в УПЛ.

Команда Калитвинцева стартовали в УПЛ очень даже неплохо. У "пивоваров" дела идут несколько похуже, но все равно команда берет свои нужные очки.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В любом случае, матч выходцев из Первой лиги, которые отлично друг друга знают, ожидается боевым и интересным.

Поединок "Полесье" — "Оболонь" состоится в субботу, 2 сентября, на стадионе "Полесье" в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Смотрите матч в прямом эфире на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Полісся — Оболонь Смотреть трансляцию