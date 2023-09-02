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Полесье — Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Полесье — Оболонь, Украинская Премьер-лига, 2 сентября 2023
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Еще в прошлом сезоне "Полесье" и "Оболонь" играли в Первой лиге, а уже сейчас выясняют отношения в УПЛ.
Команда Калитвинцева стартовали в УПЛ очень даже неплохо. У "пивоваров" дела идут несколько похуже, но все равно команда берет свои нужные очки.
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В любом случае, матч выходцев из Первой лиги, которые отлично друг друга знают, ожидается боевым и интересным.
Поединок "Полесье" — "Оболонь" состоится в субботу, 2 сентября, на стадионе "Полесье" в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Смотрите матч в прямом эфире на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.
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