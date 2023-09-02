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Полесье — Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч Полесье — Оболонь, Украинская Премьер-лига, 2 сентября 2023

Полесье — Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Еще в прошлом сезоне "Полесье" и "Оболонь" играли в Первой лиге, а уже сейчас выясняют отношения в УПЛ.

Команда Калитвинцева стартовали в УПЛ очень даже неплохо. У "пивоваров" дела идут несколько похуже, но все равно команда берет свои нужные очки.

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В любом случае, матч выходцев из Первой лиги, которые отлично друг друга знают, ожидается боевым и интересным.

Поединок "Полесье" — "Оболонь" состоится в субботу, 2 сентября, на стадионе "Полесье" в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Смотрите матч в прямом эфире на ОТТ-сервисах MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Полісся — Оболонь
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Также сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир. А после финального свистка вы сможете ознакомиться с аналитическим отчетом и посмотреть видеообзор с самыми интересными моментами матча.

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В статье: Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) Где смотреть футбол
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