Борячук подписал полноценный контракт с Металлистом 1925, - СМИ

Нападающий Андрей Борячук, который до недавнего момента играл за "Шахтер", перешел в харьковский " Металлист 1925 ".

Как сообщает sport.ua, форвард подписал трехлетнее соглашение с харьковским клубом.

27-летний футболист уже играл за харьковский клуб – с августа по декабрь 2022 года, на правах аренды. Тогда в 8 матчах за "Металлист 1925" Борячук забил 3 мяча.

В весенней части сезона 2022/2023 форвард дважды выходил на замену в составе "Шахтера". Старт нового сезона Борячук пропустил из-за травмы и даже не значился в заявке "горняков".

Ранее Борячук выступал также за "Мариуполь", турецкий "Ризеспор", венгерский "Мезекевешд" и львовский "Рух". На уровне УПЛ в активе игрока 74 поединка, 22 гола и 5 ассистов. В ноябре 2018 года Борячук сыграл 2 матча за сборную Украины.