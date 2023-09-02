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Борячук подписал полноценный контракт с Металлистом 1925, - СМИ

Премьер-лига
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Соглашение на три года

Борячук подписал полноценный контракт с Металлистом 1925, - СМИ

фото - ФК Металіст 1925

Новина українською

Нападающий Андрей Борячук, который до недавнего момента играл за "Шахтер", перешел в харьковский "Металлист 1925".

Как сообщает sport.ua, форвард подписал трехлетнее соглашение с харьковским клубом.

27-летний футболист уже играл за харьковский клуб – с августа по декабрь 2022 года, на правах аренды. Тогда в 8 матчах за "Металлист 1925" Борячук забил 3 мяча.

В весенней части сезона 2022/2023 форвард дважды выходил на замену в составе "Шахтера". Старт нового сезона Борячук пропустил из-за травмы и даже не значился в заявке "горняков".

Ранее Борячук выступал также за "Мариуполь", турецкий "Ризеспор", венгерский "Мезекевешд" и львовский "Рух". На уровне УПЛ в активе игрока 74 поединка, 22 гола и 5 ассистов. В ноябре 2018 года Борячук сыграл 2 матча за сборную Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Александр Борячук
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Источник:
sport.ua

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