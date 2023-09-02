Михайленко: Ко мне не обращались с Днепра-1 на счет тренерской должности

Главный тренер кипрского клуба "Акритас Хлоракас" Дмитрий Михайленко рассказал, обращался ли к нему "Днепр-1", который сейчас ищет нового коуча.

– По последней информации, вы сейчас на Кипре, работаете в структуре одного из местных футбольных клубов. Можете подробнее рассказать о клубе и ваших функциях в нем?

- Да, сейчас на Кипре, работаю главным тренером команды первой лиги – "Акритас Хлоракас".

– Испанский специалист Гонсало Гарсия отказался возглавлять "Днепр-1". Обращался ли днепровский клуб к вам с целью пообщаться о сотрудничестве и есть ли ваше личное желание вернуться к тренерской работе в "Днепре-1"?

– Нет, ко мне никто не обращался из "Днепра-1". Да, у меня есть желание вернуться в Украину, работать, но это зависит от условий, это должен быть интересный проект, где я смогу реализовать свои навыки.

– Как вообще оцените успехи днепрян в прошлом сезоне?

- Мне кажется прошлый сезон был очень хорош для "Днепра-1", если смотреть на результаты. К сожалению, у меня не было времени, чтобы смотреть игры. Такое достижение – второе место в чемпионате и первая попытка этой команды попробовать себя в Лиге чемпионов – это заслуживает уважения, – сказал тренер.