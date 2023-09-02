Бабич: Рух может побороться даже на серебряные медали

Украинский тренер Александр Бабич рассказал о старте сезона, неожиданном лидерстве "Руха" и "Колоса" и фаворите на чемпионство в УПЛ.

— В первую очередь, бросается в глаза, что на старте сезона УПЛ максимально напряженные матчи. Почти нет разгромных счетов. Мы видим, что наши обычные лидеры сейчас находятся не в оптимальных кондициях.

— "Рух" и "Колос" среди лидеров чемпионата Украины. Что скажете об этих командах?

— "Рух" порадовал тем, что молодые футболисты бегут, переигрывают многих соперников за счет последних 15 минут, прессинга и строгости и прагматичности в обороне, а также без мяча. Интересно будет понаблюдать за Климчуком и Сапугой. Плюс есть хорошие легионеры. А молодые игроки, которые выходят на замены, действительно усиливают игру. Интересно, как их хватит на дистанции. Все же молодежи обычно не хватает стабильности. Для этого была нужна правильная ротация.

— А "Колос"?

— "Колос" удивил прагматичной и быстрой игрой. Они применяют вертикальный футбол – длинный пас от защитников на 50-60 метров, далее скорость или подбор второго мяча. Команда хорошо усилилась летом, особенно в обороне. Бурда, Бондаренко, Лучкевич и Цуриков – футболисты хорошего уровня.

Тренер перешел на игру с тремя центрбеками и мы видим, что эта схема действительно больше подходит под игру "Колоса". Многие думают, что такая тактика – оборонительная. Но это не так – она очень прессингующая и действительно атакующая. Энергозатратная, но создающая много проблем соперникам. Матч с "Шахтером", в частности, это доказал. Несмотря на победу "горняков", у "Колоса" действительно было немало моментов, которые они могли решить в свою пользу.

— Кого видите фаворитом за чемпионство УПЛ?

— "Шахтер". Команда еще точно наберет свое.

— За кем будет "серебро"?

— Если "Рух" проведет стабильно первый круг без спадов, думаю, они могут сразиться даже за серебряные медали, - сказал Бабич.