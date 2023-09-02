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Днепр-1 - ЛНЗ. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Олександр Приходько
Возможно, это будет последний домашний матч "Днепра-1" в Ужгороде в этом сезоне. По крайней мере, после вылета из еврокубков много разговоров ходит о возвращении клуба в Днепр. Так или иначе, а нужно побеждать ЛНЗ – иначе кризис достигнет невиданных масштабов.
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Матч шестого тура чемпионата Украины "Днепр-1" – ЛНЗ состоится в воскресенье, третьего сентября, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН (общедоступный). Также можно смотреть на YouTube-канале FootballHab.
Если вы не сможете посмотреть прямую видеотрансляцию, предлагаем следить за событиями матча в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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