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Козик, Кащук и Сикан. Стал известен стартовый состав Шахтера на матч против Миная
Один легионер в основе
Субботнюю программу матчей УПЛ откроют “Минай” и “Шахтер”. "Горняки" назвали стартовый состав на этот поединок.
Ризнык – Конопля, Козик, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Назарина, Криськив, Зубков, Кащук, Сикан.
Отметим, что этот поединок из-за дисквалификации пропускают два игрока "Шахтера": Артем Бондаренко и Гиорги Гочолеишвили. Они получили красные карточки в предыдущем поединке "горняков" в УПЛ против "Колоса".
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.
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