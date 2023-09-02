Козик, Кащук и Сикан. Стал известен стартовый состав Шахтера на матч против Миная

Субботнюю программу матчей УПЛ откроют “Минай” и “Шахтер”. "Горняки" назвали стартовый состав на этот поединок.

Ризнык – Конопля, Козик, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Назарина, Криськив, Зубков, Кащук, Сикан.

Отметим, что этот поединок из-за дисквалификации пропускают два игрока "Шахтера": Артем Бондаренко и Гиорги Гочолеишвили. Они получили красные карточки в предыдущем поединке "горняков" в УПЛ против "Колоса".

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.