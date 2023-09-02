УПЛ. Минай - Шахтер 1:4. Практически без боя

Из пяти матчей против "Миная" "Шахтер" выиграл четыре. Три из них – с разгромным счетом. Принципиальным это противостояние точно не назовешь, хотя последний приезд "горняков" в пригород Ужгорода закончился скандалом. Тогда была минимальная победа и отмененный чистый гол "Миная".

Владимир Шаран в облаках не летал, построив игру вторым номером. От обороны. "Шахтеру" было сложно преодолевать эти насыщенные редуты, но моменты то и дело возникали. Первым мог забить Сикан, удар которого головой с нескольких метров оказался неточным. Нагнетание продолжилось и увенчалось сильным и точным ударом Назарины, который был остановлен сейвом Бандуры. Третий момент – попытка Зубкова издалека. Мяч летел в направлении "девятки", но и здесь вратарь "Миная" был готов.

Хозяева пытались отвечать контратакам. Зародыши были перспективны, но не больше. Для большего не хватало скорости и мастерства. Когда кто-то врывался в свободную зону, поддержки обычно не было. Вишневский постоянно опускался в поисках мяча в глубину поля, так что впереди должен был оказываться кто-то из фланговых игроков. Это в теории. А на практике было, как было.

"Шахтер" заслужил гол и забил его после стандарта. Первую подачу минайцы отбили, но не сыграли на добивании. Мяч оказался на ноге у Матвиенко, который теперь уже пробил так, что Бандура не помог. Очень вовремя для Патрика ван Леувена, уже начинавшего волноваться.

Доигрывал первый тайм "Шахтер" в том же темпе. Продолжение было в виде момента Сикана, на что "Минай" отреагировал двойной заменой еще до перерыва. С поля ушли Гечев и Дмитрук, а на поле появились Солдат и Одарюк.

Замены – решение как будто бы эмоциональное. Но оно не помогло "Минаю". Второй тайм начался в том же ключе, что и первый. Момент Назарины стал запевом. А лейтмотивом стали голы Кащука и Судакова.

Алексей отличился простеньким ударом из пределов штрафной площади после прострела Вьюнника, Георгий тоже забил после передачи Богдана, но это был более индивидуальный гол – ударом метров с 15-ти низом под штангу.

Дело было сделано, но "Минай" не желал опускать руки на глазах у собственных болельщиков, которых, несмотря на запрет, на стадионе собралось достаточно. В конце концов, порадовал публику Гуничев, отметивший точным ударом свой дебютный выход на поле в футболке закарпатского клуба.

Классно в матч вошел Вьюнник, поэтому справедливо, что и он забил свой гол. "Минай" очень сильно пытался уйти от разгрома, но все же не сумел сломать тенденцию. Очередной матч против "Шахтера" – и очередное избиение. С одной стороны, оно и неудивительно. С другой, никто бы особо не удивился, если бы закарпатцы дали бой. Они уже не раз демонстрировали, что могут.

Но не в этот раз.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 6-й тур. 02.09.2023

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)

ФК "Минай" - "Шахтер" 1:4

Голы: Николай Матвиенко 36, Алексей Кащук 60, Георгий Судаков 66, Богдан Вьюнник 79

ФК "Минай": Александр Бандура, Тарас Дмитрук (Игорь Солдат 42), Юрий Кравчук (Сергей Панасенко 77), Андрей Ралюченко, Михаил Гечев (Владимир Одарюк 42), Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Вадим Витенчук, Александр Мельник, Олег Вишневский (Егор Гуничев 60), Валерий Рогозинский

"Шахтер": Дмитрий Ризнык, Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив (Даниэль Кастилло 79), Александр Зубков (Богдан Вьюнник 46), Даниил Сикан (Кевин Келси 62), Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Егор Назарина (Георгий Судаков 62), Эдуард Козик (Став Лемкин 82), Алексей Кащук

Предупреждения: Владимир Одарюк 50, Андрей Ралюченко 67 - Георгий Судаков 65, Кевин Келси 74, Даниэль Кастилло 85