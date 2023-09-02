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Матвиенко забил третий гол за Шахтер в этом сезоне. Защитник является лучшим бомбардиром команды в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

И одним из лучших голеадоров в чемпионате в целом

Матвиенко забил третий гол за Шахтер в этом сезоне. Защитник является лучшим бомбардиром команды в УПЛ

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

"Минай" на данный момент проводит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги против "Шахтера". На 36-й минуте счет в этом поединке был открыт усилиями Николая Матвиенко.

Центрбек удачно сориентировался после отскока при подаче из стандарта. Для защитника это третий гол в текущем розыгрыше чемпионата. Он является лучшим бомбардиром горняков в УПЛ по состоянию на конец первого тайма матча против “Миная”. У ближайших его преследователей Кащука, Криськива и Траоре по два мяча.

Кроме этого Матвиенко делит пальму первенства лучших бомбардиров всей Премьер-лиги вместе с Владиславом Ванатом из "Динамо" и Юрием Климчуком из "Руха".

За ходом событий матча "Минай" – "Шахтер" можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко ФК Минай
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