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Матвиенко забил третий гол за Шахтер в этом сезоне. Защитник является лучшим бомбардиром команды в УПЛ
И одним из лучших голеадоров в чемпионате в целом
Фото: ФК Шахтар
"Минай" на данный момент проводит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги против "Шахтера". На 36-й минуте счет в этом поединке был открыт усилиями Николая Матвиенко.
Центрбек удачно сориентировался после отскока при подаче из стандарта. Для защитника это третий гол в текущем розыгрыше чемпионата. Он является лучшим бомбардиром горняков в УПЛ по состоянию на конец первого тайма матча против “Миная”. У ближайших его преследователей Кащука, Криськива и Траоре по два мяча.
Кроме этого Матвиенко делит пальму первенства лучших бомбардиров всей Премьер-лиги вместе с Владиславом Ванатом из "Динамо" и Юрием Климчуком из "Руха".
За ходом событий матча "Минай" – "Шахтер" можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.
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