Матвиенко забил третий гол за Шахтер в этом сезоне. Защитник является лучшим бомбардиром команды в УПЛ

"Минай" на данный момент проводит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги против "Шахтера". На 36-й минуте счет в этом поединке был открыт усилиями Николая Матвиенко.

Центрбек удачно сориентировался после отскока при подаче из стандарта. Для защитника это третий гол в текущем розыгрыше чемпионата. Он является лучшим бомбардиром горняков в УПЛ по состоянию на конец первого тайма матча против “Миная”. У ближайших его преследователей Кащука, Криськива и Траоре по два мяча.

Кроме этого Матвиенко делит пальму первенства лучших бомбардиров всей Премьер-лиги вместе с Владиславом Ванатом из "Динамо" и Юрием Климчуком из "Руха".

За ходом событий матча "Минай" – "Шахтер" можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.