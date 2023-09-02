  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ВАР как лучшее финансовое вложение. Полесье - Оболонь 2:0
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВАР как лучшее финансовое вложение. Полесье - Оболонь 2:0

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Житомирская драма, киевская трагедия

ВАР как лучшее финансовое вложение. Полесье - Оболонь 2:0

instagram.com/fcpolissya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 6-м туре УПЛ календарь свел двух новичков лиги – "Полесье" принимало "Оболонь". И может это не самая яркая вывеска дял искушенного украиснкого болельщикам, но матч ожидался интересным по ряду причин.

Команды хоть и по-разному, но в целом, положительно начали сезон. "Денежное" "Полесье" после серьезной трансферной кампании и вовсе взгромоздилось на третью строчку в таблице. У "Оболони" свои цели, но за 5 матчей команда набрала 5 очков и пока что не выглядит откровенным аутсайдером, как многие предполагали в начале сезона.

Несмотря на то, что команды за лето прилично изменились, соперники неплохо знали друг друга, а уж тренеры за времена Первой лиги уж точно должны были знать привычки друг друга.

Калитвинцев не стал изобретать велосипед и после разгрома "Александрии" в прошлмо утре сделал лишь одну замену в составе – вместо Козака вышел Танковский.

В качестве таранного центнапа у хозяев вышел Будковский, которому должны были помогать в атаке Назаренко, Макуана и Ариэльсон.

Иващенко предложил сопернику схему с двумя центбеками и двумя опорными. Вперед был отряжен Тарануха, которому должен был помогать Слободян.

Начали хозяева вполне себе активно и очень даже смотрибельно. "Полесье" сразу же постаралось смять соперников, включив скорость и создав на стартовых минутах пару очень даже неплохих моментов. Так уже на 5-й минуте после хорошей фланговой веерной атаки Танковский скидывал чуть назад и в центр под удар Будковскому, но форвард зарядил чуть мимо ворот. А еще через пару минут после очередной атаки неразберихи и рикошета мяч прилетел к Крушинскому, который метрво с 20-ти также неплохо приложился, но также мимо.

Впрочем, выдержав первые минут 15, "пивовары" пришли в себя и постепенно отодвинули игру в середину поля. Игра стала напоминать поединки соперников в Первой лиге – фолы, остановки, задержки, небольшие повреждения, иногда желтые карточки.

Так многообещающее начало совсем быстро сошло на нет, и это нет так и продолжалось до конца первого тайма. За получасовой отрезок команды фактически ничего не создали, и если "Оболони" этот факт никак не мешал, "Полесью" нужно было что-то менять.

На второй тайм Калитвинцев выпустил Козака и Кушниренко, и "Полесье" снова начала поддавливать. Хозяева сразу же, как и в первом тайме, пошли искать счастье у чужих ворот, создавая давление. Местами в начале тайма получались неплохие подходы, но "Оболонь" отмахивалась.

Время шло, темп игры постепенно падал, гости ближе к концовке стали убивать время, считая и ничью приемлемым результатом.

Последние минуты житомирцы сбились на навал, от которого, казалось, толку так и не будет.

Судья компенсировал 6 минут, секундомер тикал, в отчете уже предварительно была проставлена нулевая ничья, но тут вмешалась в дело система ВАР. Вмешалась, снова, как у нас это бывает, со скандалом.

После очередного прострела от гостей Мороз сзади наступил на ногу Мустафаеву. Копиевский сразу не свистнул и команды продолжили игру. Переиграли минуту, а может и больше, и лишь после остановки судья пошел смотреть ВАР на предмет пенальти в эпизоде, который, казалось, был уже заигран.

В итоге, Копиевский дал пенальти, удалил Мороза за вторую желтую, кого-то из тренерского штаба "Оболони" за протесты, а Грицук четко реализовал "точку".

После этого (шла уже 90+6 минута) команды успели еще минутку сыграть – "Оболонь" из последних сил сходила в атаку, пропустила контру и Козак забил второй.

2:0. Банальная, казалось, игра, завершилась очередным судейским скандалом.

Нет, фол там скорее был чем нет, но решения судья с такой оттяжкой пересматривать ВАР, когда эпизод уже так долго заигран…

В любом случае, матч получился интересным, а болельщикам будет что пообсуждать.

Ну а "Полесью" можно только поаплодировать решению лично оплачивать ВАР на всех домашних матчах. Оно уже окупилось. И сказано это без всякого сарказма и намеков. Как прецендент и дял других клубов УПЛ.

6-й тур УПЛ, сезон 2023/24

02 сентября, Житомир, стадион "Полесье"

Судья: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

"Полесье" (Житомир) – "Оболонь" (Киев) 2:0

Голы: Грицук (90+7, пен.), Козак (90+9)

Предупреждения: Будковский, Смоляков – Мороз, Тарануха

Удаление: Мороз (90+5, вторая желтая)

"Полесье": Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Крушинский (Кушниренко, 46), Танковский (Грицук, 83), Назаренко (Козак, 46), Макуана, Ариэлсон (Мустафаев, 61), Будковский

"Оболонь": Федоривский, Осман (Прокопенко, 63), Приймак, Карась, Нагиев (Вовкун, 77), Мороз, Чернов (Мединский, 46), Груша (Суханов, 72), Слободян, Чернов (Косовский, 63), Тарануха

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Ворскла — Александрия 1:0. Результат, который устраивает Скрипника
yellow-arrow
Полесье - Оболонь 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Тоттенхэм предметно интересовался Вивчаренко, но не удовлетворил требования Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sopelnik (Житомир)
02.09.2023 в 18:42
Гра забудеться, результат залишиться.А результат по грі,не 0-0.
Ответить
0
0
adey (Korosten)
02.09.2023 в 18:34
яке позорище.тупі як двері судді,сердечки на камеру після лівих пеналів...наша пісня гарна&нова, починаєм її знову.
Ответить
+1
0
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
02.09.2023 в 18:24
Якось спокійніше треба грати чи шо, а не 100 хвилин на відбій у штрафній стояти. Тоді на 90+ хвилинах на буде приводу для срачів - чи була точка, чи не була. Момент 50/50, без вару таке точно не поставили би, ну з варом значить був, довго шукали та знайшли. В симпатіях до АТБ ви мене точно звинуватити не зможете
Ответить
0
-1
наварін (Київ)
02.09.2023 в 17:54
Гравець Оболоні наступив на ногу гравцеві Полісся.Тому арбітр мав підстави до призначення пенальті.Я теж вболівав за Оболонь, тому теж найшов аргументи чому пенальті можно було б не призначати.А прихильники житомирян мабуть так не думають.
Ответить
0
-3
Грязный Гаррик (C)
02.09.2023 в 17:44
Полесье понад УСЕ!!!Оооо....Житомир уперед!!!Оооо...Полесье...Чемпион!!!!
Ответить
0
-3
Kaiso Vegas
02.09.2023 в 17:38
Знову тягнуть незрозумілі клуби у ЄК щоб вони зганьбили країну? Ніколи такого не було і от знов… P. S.: хоча особисто проти Полісся нічого не маю – цікавий клуб, але ж перемагати потрібно чесно
Ответить
+4
0
ЖИТОМИР (Житомир)
02.09.2023 в 17:35
Оболонь взагалі повні ,,0000,, не гри, не бажання, нічого!!! Просто натовпом бігають, як зграя собак!!
Ответить
0
-6
Скачков Леонід (Рівне)
02.09.2023 в 17:29
Все життя вболіваю за Динамо,а тепер ще й буду вболівати проти Полесьеводстрой,з ким би вони не грали,навіть в міжнародних матчах!Підари гнойні!Набрали гібонів,які дуже вміло вміють симулювати!ХЄР вам,а не УПЛ!
Ответить
+4
-1
Санёк707 (Запорожье)
02.09.2023 в 17:27
Наглядный урок нашим судьям, как делать игру и зарабатывать бабки.
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.09.2023 в 17:15
полиция халявку схватила
Ответить
+2
-2
Скачков Леонід (Рівне)
02.09.2023 в 17:12
Полесьеводстрой не зможе-суддя допоможе!!!Де цей підар кончений Копієвський побачив пенальті???Там навіть доторку не було!Що це за суддівство?Для гібона потрібно було показувати жовту за симуляцію!Копієвського потрібно усунути від суддівства пожиттєво!Це мрак!
Ответить
+6
-1
avatar
Djon (Україна)
02.09.2023 в 17:09
Суддя - продажна сволота, побачив пенальті там, де його не було, навіть з ВАР. Радій Житомир, че ваш рівень, за допомогою продажного судійки перемогти.
Ответить
+6
-2
Тренерую (Столица)
02.09.2023 в 17:06
Судья урод
Ответить
+7
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде