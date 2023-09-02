ВАР как лучшее финансовое вложение. Полесье - Оболонь 2:0

В 6-м туре УПЛ календарь свел двух новичков лиги – "Полесье" принимало "Оболонь". И может это не самая яркая вывеска дял искушенного украиснкого болельщикам, но матч ожидался интересным по ряду причин.

Команды хоть и по-разному, но в целом, положительно начали сезон. "Денежное" "Полесье" после серьезной трансферной кампании и вовсе взгромоздилось на третью строчку в таблице. У "Оболони" свои цели, но за 5 матчей команда набрала 5 очков и пока что не выглядит откровенным аутсайдером, как многие предполагали в начале сезона.

Несмотря на то, что команды за лето прилично изменились, соперники неплохо знали друг друга, а уж тренеры за времена Первой лиги уж точно должны были знать привычки друг друга.

Калитвинцев не стал изобретать велосипед и после разгрома "Александрии" в прошлмо утре сделал лишь одну замену в составе – вместо Козака вышел Танковский.

В качестве таранного центнапа у хозяев вышел Будковский, которому должны были помогать в атаке Назаренко, Макуана и Ариэльсон.

Иващенко предложил сопернику схему с двумя центбеками и двумя опорными. Вперед был отряжен Тарануха, которому должен был помогать Слободян.

Начали хозяева вполне себе активно и очень даже смотрибельно. "Полесье" сразу же постаралось смять соперников, включив скорость и создав на стартовых минутах пару очень даже неплохих моментов. Так уже на 5-й минуте после хорошей фланговой веерной атаки Танковский скидывал чуть назад и в центр под удар Будковскому, но форвард зарядил чуть мимо ворот. А еще через пару минут после очередной атаки неразберихи и рикошета мяч прилетел к Крушинскому, который метрво с 20-ти также неплохо приложился, но также мимо.

Впрочем, выдержав первые минут 15, "пивовары" пришли в себя и постепенно отодвинули игру в середину поля. Игра стала напоминать поединки соперников в Первой лиге – фолы, остановки, задержки, небольшие повреждения, иногда желтые карточки.

Так многообещающее начало совсем быстро сошло на нет, и это нет так и продолжалось до конца первого тайма. За получасовой отрезок команды фактически ничего не создали, и если "Оболони" этот факт никак не мешал, "Полесью" нужно было что-то менять.

На второй тайм Калитвинцев выпустил Козака и Кушниренко, и "Полесье" снова начала поддавливать. Хозяева сразу же, как и в первом тайме, пошли искать счастье у чужих ворот, создавая давление. Местами в начале тайма получались неплохие подходы, но "Оболонь" отмахивалась.

Время шло, темп игры постепенно падал, гости ближе к концовке стали убивать время, считая и ничью приемлемым результатом.

Последние минуты житомирцы сбились на навал, от которого, казалось, толку так и не будет.

Судья компенсировал 6 минут, секундомер тикал, в отчете уже предварительно была проставлена нулевая ничья, но тут вмешалась в дело система ВАР. Вмешалась, снова, как у нас это бывает, со скандалом.

После очередного прострела от гостей Мороз сзади наступил на ногу Мустафаеву. Копиевский сразу не свистнул и команды продолжили игру. Переиграли минуту, а может и больше, и лишь после остановки судья пошел смотреть ВАР на предмет пенальти в эпизоде, который, казалось, был уже заигран.

В итоге, Копиевский дал пенальти, удалил Мороза за вторую желтую, кого-то из тренерского штаба "Оболони" за протесты, а Грицук четко реализовал "точку".

После этого (шла уже 90+6 минута) команды успели еще минутку сыграть – "Оболонь" из последних сил сходила в атаку, пропустила контру и Козак забил второй.

2:0. Банальная, казалось, игра, завершилась очередным судейским скандалом.

Нет, фол там скорее был чем нет, но решения судья с такой оттяжкой пересматривать ВАР, когда эпизод уже так долго заигран…

В любом случае, матч получился интересным, а болельщикам будет что пообсуждать.

Ну а "Полесью" можно только поаплодировать решению лично оплачивать ВАР на всех домашних матчах. Оно уже окупилось. И сказано это без всякого сарказма и намеков. Как прецендент и дял других клубов УПЛ.

6-й тур УПЛ, сезон 2023/24

02 сентября, Житомир, стадион "Полесье"

Судья: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

"Полесье" (Житомир) – "Оболонь" (Киев) 2:0

Голы: Грицук (90+7, пен.), Козак (90+9)

Предупреждения: Будковский, Смоляков – Мороз, Тарануха

Удаление: Мороз (90+5, вторая желтая)

"Полесье": Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Крушинский (Кушниренко, 46), Танковский (Грицук, 83), Назаренко (Козак, 46), Макуана, Ариэлсон (Мустафаев, 61), Будковский

"Оболонь": Федоривский, Осман (Прокопенко, 63), Приймак, Карась, Нагиев (Вовкун, 77), Мороз, Чернов (Мединский, 46), Груша (Суханов, 72), Слободян, Чернов (Косовский, 63), Тарануха